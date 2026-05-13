Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja – a fiatalok fesztiválja

Június 26. és július 4. között ismét a fiatal alkotók, nézők és társulatok találkozóhelye lesz Kisvárda: kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. A közel négy évtizedes múltra visszatekintő fesztivál nemcsak a magyar nyelvű színházi kultúra egyik legfontosabb találkozóhelye, hanem különleges nyári közösségi élmény is: olyan tér, ahol a fiatal nézők és alkotók közvetlenül találkozhatnak a szakma meghatározó művészeivel, társulataival és kritikusaival.

A fesztivál eredetileg a határon túli magyar társulatok bemutatkozására jött létre, mára azonban jóval többet jelent ennél.

Az elmúlt évtizedekben a magyar színházi élet kapcsolatrendszere természetessé tette az országhatárokon átívelő együttműködéseket: rendezők, színészek és alkotók dolgoznak együtt a Felvidéktől Erdélyen át a Vajdaságig és Magyarországig.

A kisvárdai fesztivál ezt az élő kulturális kapcsolatot mutatja meg évről évre, amikor magyar nyelvű kőszínházi, független és műhelyprodukciókat hív meg a Kárpát-medence egész területéről.

A fesztivál kezdettől fiatalos szemléletű esemény volt. Legendás indulásához hozzátartozik, hogy az első fellépők a vízműtelepi szálláshely bungalói között rögtönzött színpadon játszottak, nyaralást színlelve, lelkes közönség előtt. Az akkori résztvevők ma is életük egyik legszabadabb és legemlékezetesebb időszakaként idézik fel a kisvárdai napokat.

Az utóbbi években tudatos törekvéssé vált a fiatal alkotók és nézők bevonása. A szervezők felismerése szerint a fesztivál jövőjét a következő generáció kíváncsisága, energiája és jelenléte biztosítja. A kezdetben kísérőprogramként hirdetett egyetemista vizsgaelőadások mára a fesztivál fő műsorsávjába kerültek, a hallgatók is a verseny részeseiként mutatkozhatnak be.

Az idei programban két egyetemi produkció is szerepel: a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak Csehov nyomán készült Kastanka című előadása, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara végzős hallgatóinak Jacob szobája című produkciója, amelyben a látvány, a zene és a mozgásvilág kialakításában is fiatal alkotók működtek közre.

A fiatal generáció jelenléte ugyanakkor nemcsak az egyetemi előadásokban érzékelhető. Egyre markánsabban jelennek meg új alkotói közösségek a kőszínházi és független produkciókban is.

Kiemelt figyelem övezi Bélai Marcel és Ifjabb Vidnyánszky Attila alkotói köreit, amelyek több idei előadásban is meghatározó szerepet játszanak. A sepsiszentgyörgyi Bolondok tánca, a marosvásárhelyi Santa Lolita vagy a fiatal alkotók által vezetett workshopok egyaránt azt mutatják, hogy erős és formanyelvében is bátor új nemzedék van jelen a magyar színházban.

A versenyprogram több előadása is friss, kortárs nézőpontból közelít klasszikus művekhez. Ilyen a Váróterem Projekt Vérmedve című produkciója, a Csokonai Nemzeti Színház különleges hangvételű Az a szép, fényes nap előadása, a Déryné Társulat lendületes Chioggiai csetepatéja, vagy a Szegedi Pinceszínház kortárs ritmusú Átváltozás-adaptációja.

Kisvárda sajátos fesztiválhangulatát az adja, hogy a szakmai és a közösségi élet szinte folyamatosan összekapcsolódik.

A nappali előadásokat és workshopokat késő estig tartó beszélgetések követik, ahol hallgatók, fiatal nézők, színészek, rendezők és kritikusok ugyanabban a közegben találkoznak. A fesztivál ezért sokak számára nemcsak szakmai esemény, hanem fontos generációs találkozóhely is.

A fiatal közönség megszólítását számos kísérőprogram segíti. A fesztivál ideje alatt workshopok, szakmai beszélgetések és mesterkurzusok várják az érdeklődőket. A kritikusi fókuszú Villám-Workshop a fiatal szakírók munkáját támogatja, míg Kozma Gábor Viktor és Bélai Marcel közös műhelye a színésztréning és a jelenetalkotás kortárs módszereibe enged betekintést.

A fesztivál fontos hagyománya marad a Szakmai Klub is, ahol az alkotók és a közönség közvetlenül beszélgethetnek az előadásokról, azok létrejöttéről és művészi kérdéseiről. Ugyancsak a fiatal generáció bevonását szolgálja a naponta megjelenő Kisvárdai Lapok, amelyben egyetemisták és pályakezdő kritikusok publikálnak, valamint a VFC – Várda-Feszt-Campus online blogújság.

Az idei fesztivál egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a fiatal alkotók már nem a jövőt, hanem a jelen magyar színházát formálják.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma