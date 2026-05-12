Fico: Európának erősebbnek kell lennie, a NATO a biztonságunk pillére

Európának erősebbnek és ellenállóbbnak kell lennie, a NATO pedig továbbra is Szlovákia és az EU biztonságának pillére – mondta a pozsonyi IDEB Defence & Security 2026 vásár és kiállítás megnyitóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

Hozzátette, Európa stratégiai függetlenségének és bizonyos fokú autonómiájának a híve biztonsági és külpolitikai kérdésekben. A konferencia megnyitóján részt vett több miniszter, parlamenti képviselő, és például a cseh, az azerbajdzsáni, a macedón és a vietnámi küldöttség tagjai.

„Ehhez elsősorban az egyéni védekezési képességekben kell fejlődnünk, ami a kollektív védekezés alapja is. Úgy gondolom, nehéz tárgyalások várnak ránk, és meggyőződésem szerint ez a nemzetközi kiállítás is lehetőséget nyújt arra, hogy a hogyan továbbról gondolkodjunk. Hogy milyen legyen az új biztonsági struktúra, mert az nyilvánvaló, hogy új európai és világpolitikai biztonsági struktúra van kialakulóban” – tette hozzá Fico.

Emellett kiemelte a szlovák hadiipar szerepét is, melyet világszínvonalúnak tart, ezt bizonyítja a jelentős nemzetközi részvétel a most megnyílt vásáron.

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter rámutatott, hogy a kiállított haditechnika nemzetközi együttműködés eredménye. „A külföldi és a hazai gyártók találkozásából új gyártmányok jöhetnek létre. Örülök, hogy a látogatók láthatják a többnemzeti dandárnál szolgáló barátaink itt kiállított haditechnikáját is, amely biztosítja és növeli védelmi készenlétünket” – mondta Kaliňák.

Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter kiemelte, hogy a rendőrség és a tűzoltóság is bemutatja legújabb felszereléseit a vásáron. „A tűzoltók robotokat, drónokat, mini tengeralattjárókat és mobil kommunikációs technikájukat mutatják be. A rendőrség pedig modern bűnügyi és szakértői technológiákat, a bűncselekmények helyszínének 3D-s dokumentálását, és az elit egységek felkészültségét is” – jelentette ki, és emlékeztetett a mentőegységek közötti kommunikáció fontosságára.

Az Einstein utcai kiállítóterületen nyílt meg kedden az IDEB Defence & Security 2026 biztonsági vásár. „A látogatók több mint 250 védelmi és biztonságtechnikai eszközt tekinthetnek meg 17 ország több mint 150 kiállítójának standjain. Például a Szlovákia által vásárolt F-16-os vadászgépek is megtekinthetők, valamint az izraeli Barak MX légvédelmi rendszer. A szakvásár csütörtökig (5. 14) tart.

