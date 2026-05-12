Gál Piroska, Csúsz László és Köbölová Daniela vehették át idén Rimaszombat város díját

Rimaszombatban a városi képviselő-testület ünnepi ülésén több személyiség vehette át a város nyilvános elismeréseit. A 2026-os Város Díja mellett átadták a polgármester díjait, valamint a Rimaszombat fejlődéséért végzett munkát elismerő kitüntetéseket is.

A Rimaszombat Város Díját 2026-ban Gál Piroska, Csúsz László és Köbölová Daniela kapták. Az elismeréseket Šimko József polgármester és Tóth Jozef alpolgármester adták át.

Gál Piroska, a 1940-ben Simonyiban született közösségi aktivista hosszú évek óta meghatározó szerepet vállal a város kulturális és társadalmi életében. Jelenleg a rimaszombati Wass Albert Nyugdíjasklub vezetőjeként számos programot szervez az idősek számára. 2007 óta tagja az öregcserkész mozgalomnak, és máig büszkén viseli cserkésznyakkendőjét. Birtokosa a Pogány Erzsébet-díjnak is. A Város Díjra a Magyar Szövetség rimaszombati szervezete terjesztette fel.

Köbölová Daniela 1952. augusztus 4-én született Bytcsén. 1971-ben került Rimaszombatba, ahol a helyi kórház patológiai osztályán kezdett dolgozni. 1995-től a Szlovák Nővérek és Szülésznők Társasága rimaszombati szervezetében tudományos titkárként tevékenykedett, majd 1999-től az országos orvosi társaság területi szekciójának elnöke lett. Negyven éven át énekelt a Bona fide kórusban, később a Dúha énekkarhoz csatlakozott, amely a nyugdíjasok érdekköréhez tartozik. A „Koľko lásky” civil szervezet helyi kapcsolattartójaként önkéntes munkája jelentős társadalmi hatással bír. Korábban a Matica slovenská helyi szervezetének titkára volt, jelenleg pedig a Rimava–Malohont városrész bizottságának elnöke. Jelölését az Ember emberért polgári ügyek bizottsága nyújtotta be.

Csúsz László, akit Tankó István képviselő jelölt a díjra, 1946. május 29-én született a Losonci járásbeli Pereszlényben. 1968 és 1972 között a nyitrai pedagógiai főiskolán tanult matematika–fizika szakon. Pályafutását a hosticei magyar tannyelvű alapiskolában kezdte, majd a rimaszombati járási pedagógiai központban dolgozott. 1991 és 2010 között – nyugdíjazásáig – a Šrobár utcai, ma Tompa Mihály Alapiskolaként működő intézmény tanára volt. Több alkalommal igazgatóhelyettesként, illetve 1991–1994 és 2005–2009 között igazgatóként vezette az iskolát.

Az ünnepségen további kitüntetéseket is átadtak

A polgármester díját idén Wirtschafter Kornélia kapta a demokrácia, az emberi jogok és szabadságjogok védelméért, Majanová Tatiana a közegészségügy területén végzett hosszú távú, felelősségteljes munkájáért, valamint Kovács Timár Ildikó, a rimaszombati református egyházközség lelkipásztora a szlovákiai református közösség lelki fejlődéséért végzett munkájáért.

Šimko József polgármester nyilvános köszönetben részesítette Antal Anita, a P. K. Hostinský Alapiskola igazgatóját is, életművéért, pedagógusi munkájáért és a város közösségi életének fejlesztéséhez nyújtott kiemelkedő hozzájárulásáért.

A város fejlődéséhez való személyes hozzájárulásáért további tizenegy személy kapott elismerést. A díjazottak között volt Tamás Barnabás, Putnok polgármestere, Martin Henkenjohann, a Winkelmann vállalat ügyvezető igazgatója, Ontko Juraj neurológus, Bartová Klára pedagógus, Nývltová Marcela orvos, Lévay Tibor, a Bástya Íjászklub elnöke, Forgon János labdarúgó-sportvezető, Michálek Rudolf volt labdarúgó, Beňová Erika, a Tiszta Lelkek táncklub edzője, Kovácsová Alica, a Szlovákiai Nőszövetség aktív tagja, valamint Svajko Tibor, a városi műszaki szolgáltatások munkatársa.

Az ünnepségen jelen voltak Putnok és Ózd testvérvárosok polgármesterei, több önkormányzati képviselő, állami és közintézmények képviselői, iskolaigazgatók, valamint a környező települések vezetői és más meghívott vendégek.

A kulturális műsorban a magán zenei és drámai konzervatórium diákjai és tanárai léptek fel.

Forrás: rimavskasobota.sk / HE, Felvidék.ma