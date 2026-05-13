Gyakorlati segítség a kétnyelvű önkormányzati munkához

A Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás meghívására a Lévai járás magyar polgármesterei gyakorlati bemutatón ismerkedtek meg a listina.ai lehetőségeivel. Az AI-alapú rendszer a kétnyelvű hivatali dokumentumok elkészítésében, jegyzőkönyvek, leiratok, összefoglalók és fordítások készítésében segítheti az önkormányzatok munkáját.

A Lévai járás magyar polgármesterei a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás meghívására találkoztak, hogy megismerkedjenek egy olyan digitális eszközzel, amely a kisebb települések mindennapi hivatali munkáját is érdemben megkönnyítheti.

A találkozón Őry Péter, a társulás elnöke gyakorlati bemutatón ismertette a listina.ai használatát. A rendszer többek között a testületi ülések hangfelvételeiből készíthet szó szerinti leiratot, lényegi jegyzőkönyvet és összefoglalót. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzatok gyorsabban, pontosabban és a jogszabályi elvárásoknak megfelelően tudják elkészíteni a szükséges dokumentumokat.

A rendszer a hangfelvételek feldolgozásán túl fordítói asszisztensként is működik: több tucat nyelven képes fordításra, önkormányzati és jogi szaknyelvi háttérrel. Ez különösen fontos lehet a nemzetiségi területeken, ahol a többnyelvű kommunikáció és dokumentáció a hivatali munka mindennapos része.

A bemutatón kiemelték: a kétnyelvű dokumentumok elkészítése nemcsak jogi és nyelvi pontosságot igényel, hanem jelentős adminisztratív terhet is ró a hivatalokra. A rendszer ebben nyújthat gyakorlati segítséget, különösen azoknak a kisebb önkormányzatoknak, ahol kevés munkatárssal kell ellátni a megnövekedett feladatokat.

A társuláshoz csatlakozó polgármesterek és önkormányzatok számára a tervek szerint olyan eszközök válhatnak elérhetővé, amelyek segítik a jegyzőkönyvek, leiratok, összefoglalók és törvényfordítások elkészítését. A kezdeményezés célja, hogy a magyar nyelvű hivatali ügyintézés a gyakorlatban is könnyebben megvalósítható legyen a szlovákiai magyar településeken.

A Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás ezzel nemcsak technikai, hanem nyelvhasználati és szakmai támogatást is kíván nyújtani a tagönkormányzatoknak. A listina.ai bemutatása azt a törekvést szolgálja, hogy a kétnyelvűség ne többletteherként, hanem működő, mindennapi hivatali gyakorlatként jelenjen meg az önkormányzatok életében.

SZE/KP/Felvidék.ma