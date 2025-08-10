Csallóköz ízei és közössége

A Nemeshodosi Nagy Lakoma 15. jubileumi estjén Gubík László személyes hangú köszöntőben idézte fel a rendezvény múltját, méltatva a szervezők kitartását.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke köszöntőjét a frissen megírt Nemeshodosi Himnusz soraival kezdte, melyekkel kifejezte személyes kötődését a településhez. Külön köszönetet mondott a Megmaradásunkért kultúrcsoportnak, amely színpadra vitte a művet, valamint mindazoknak, akik szívükön viselték, hogy a község saját himnuszt kapjon.

Beszédében úgy fogalmazott, hogy ez a nap sok mindenre alkalmas – akár a Balaton átúszására, akár egy Dunaszerdahely–Rózsahegy mérkőzés megtekintésére –, de legfőképpen arra, hogy a Csallóköz ízeit, gyümölcseit és nedűit közösen élvezzék a lakoma keretében. Köszönetét fejezte ki a szervezőknek, az önkormányzatnak és a polgármesternek, amiért mindez megvalósulhatott.

Felidézte első látogatását a rendezvényen, amikor a lakoma egy szépségversennyel volt egybekötve. Hangsúlyozta, hogy a 15 év emberi léptékkel a tinédzserkort jelenti, s jókívánságait fejezte ki a Klikk Out csapatának, amely a nehézségek ellenére idén is színvonalasan megszervezte az eseményt. A rendezvény szerinte három év múlva éri el a „nagykorúságot”, addig és azon túl is sok sikert kívánt a folytatáshoz.

Kiemelte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára színpadra állni, de még ennél is fontosabb élményként említette, hogy a nap folyamán együtt vacsorázhatott azokkal a helyiekkel, akik egy élet munkáját szentelték a közösség gyarapításának. Külön tisztelettel és gratulációval szólt Farkas Józsi Pálról és a Pro Urbe díj minden idei kitüntetettjéről.

Zárásként az összefogás jelentőségét hangsúlyozta: örömét fejezte ki, hogy „szövetségben” lehetnek a közélet szereplői és a felvidéki, csallóközi, illetve hodosi közösség tagjai – legyenek civilek, önkéntesek vagy látogatók.

Megköszönte saját csapatának is, hogy a Magyar Szövetség sátrával jelen lehettek, és tréfásan megjegyezte, hogy a jövőben, ha a parlamentbe kerülnek, a víz mellé fröccs is dukál majd. Végezetül tiszteletét fejezte ki a díjazottak, a kezdeményezők, a szervezők és az önkormányzat iránt, majd jókedvű vigasságot, bőséges lakomát kívánt, Isten áldását kérve Nemeshodosra és a Csallóközre.

Szűcs Zsuzsanna/Felvidék.ma