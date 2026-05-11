Egység, érdekképviselet és jövőkép a középpontban

Május 8-án a rozsnyói történelmi városháza adott otthont a Magyar Szövetség rozsnyói járási konferenciájának, ahol a jelenlévő 36 küldött megválasztotta a járási szervezet elnökét, a kilenctagú elnökséget, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának tagjait, valamint küldötteket delegált az országos kongresszusra. A konferencia középpontjában a közösségi összefogás, a politikai érdekképviselet megerősítése és a régió jövőbeni fejlődési lehetőségei álltak.

A rendezvény nt. Varga Zoltán áhítatával vette kezdetét, aki Ézsaiás könyvéből választott igeszakasszal fordult a résztvevőkhöz: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…” Hangsúlyozta, hogy a felvidéki magyarság számára két olyan érték létezik, amelyet minden körülmények között meg kell őrizni: a hit és az anyanyelv.

Mint fogalmazott, a választások előtti időszak gyakran bizonytalansággal, vitákkal és csalódásokkal terhes, ám a közösség jövője nem csupán politikai hangulatokon múlik, hanem azon a hiten és felelősségvállaláson, amely összeköti a közösség tagjait.

Kiemelte, hogy

felvidéki magyarnak lenni nem pusztán származás kérdése, hanem szolgálat is: a családokért, az anyanyelvért, az oktatásért, az egyházi és közösségi intézményekért, valamint a következő generációk jövőjéért végzett felelős munka.

Arra buzdította a jelenlévőket, hogy az összefogást és a közös célokat helyezzék előtérbe, hiszen „a széthúzás gyengít, az összefogás épít”.

A konferencián Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke arról beszélt, hogy a felvidéki magyarság számára kulcsfontosságú az egység megőrzése és a választási együttműködés megerősítése annak érdekében, hogy a magyar közösség ismét parlamenti képviselettel rendelkezzen Szlovákiában.

Az elnök rámutatott, hogy a magyar közösség korábbi megosztottsága és a belső konfliktusok nyomot hagytak az emberek gondolkodásában, ezért fontos tudatosítani, hogy ma már a Felvidék magyarságának csak egyetlen közös politikai képviselete van. Mint fogalmazott,

komoly kihívások állnak a párt előtt, amelyek közül az egyik legfontosabb az emberek bizalmának megtartása, illetve a korábban elveszített bizalom visszaszerzése.

Beszédében kitért a régiófejlesztés fontosságára, valamint a közelgő megyei választások jelentőségére is. Emlékeztetett arra, hogy a négy évvel ezelőtti megyei választásokon elért eredményeket szeretnék megismételni, hogy erre építve a közösség sikeresen felkészülhessen a 2027-es parlamenti választásokra. Tájékoztatta a küldötteket az országos politikai folyamatokról, a közvélemény-kutatásokról és a Magyar Szövetség más pártokkal folytatott tárgyalásairól, amelyek a párt 13 pontja mentén zajlanak.

A konferencián felszólalt Gergely Papp Adrianna, Kassa megye képviselője is, aki köszönetét fejezte ki a meghívásért, és beszédében az egység, az együttműködés és a múltbeli nézeteltérések félretételének fontosságáról beszélt.

Hangsúlyozta, hogy csak közös célok mentén, egymást támogatva lehet eredményesen képviselni a magyar közösség érdekeit.

Beszámolt a Kassa megyei választási kerületek áttervezéséről, valamint a megyei közgyűlésben rejlő lehetőségekről, kiemelve, mennyire fontos, hogy magyar képviselők jelen legyenek a döntéshozatalban.

A konferencia során a küldöttek megválasztották a járási szervezet új vezetését. A Magyar Szövetség rozsnyói járási szervezetének élére

Várady Zoltánt választották, aki a jövőben a párt régiós munkájának összehangolásán és a helyi érdekképviselet megerősítésén dolgozik majd.

A tanácskozás végén elfogadták a Magyar Szövetség rozsnyói járási konferenciájának nyilatkozatát, amely átfogó fejlesztési és közösségi célokat fogalmaz meg a térség számára. A dokumentum kiemeli, hogy a Rozsnyói járás hosszú távú fejlődése csak hatékony érdekképviselettel, tudatos régiófejlesztéssel és a közösségi összefogás erősítésével biztosítható.

A nyilatkozat prioritásként kezeli a magyar nyelvű oktatás támogatását és az iskolahálózat megőrzését, a fiatalok helyben maradásának ösztönzését, a helyi vállalkozók támogatását, valamint a régió infrastrukturális fejlesztését. Fontos célként fogalmazták meg továbbá az önkormányzatok közötti együttműködés erősítését, a határ menti kapcsolatok fejlesztését magyarországi partnerekkel, valamint a közösségi és civil élet támogatását.

A konferencia résztvevői hangsúlyozták azt is, hogy

továbbra is napirenden kell tartani a Beneš-dekrétumok következményeinek ügyét, kezelni kell a Sajó szennyezésének problémáját, gondoskodni kell a nemzeti és történelmi örökségek megőrzéséről.

A konferencia egyértelmű üzenete az volt, hogy a Rozsnyói járás magyar közösségének jövője az összefogáson, a hiteles érdekképviseleten és a hosszú távú fejlesztési célok következetes megvalósításán múlik. A Magyar Szövetség a térség minden felelős szereplőjével – önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és gazdasági partnerekkel – együttműködve kíván dolgozni azon, hogy a közösség szülőföldjén biztos jövőt építhessen.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma