Bátorkeszi Borfesztivál, mint közösségi élmény

A borfesztiválok a 20. században kezdtek turisztikai vonzerővé válni, különösen a bortermelő régiókban. A fesztiválok mára közösségi élménnyé váltak, összekötve a gasztronómiát a kulturális turizmussal.

A modern borfesztiválok ma már jóval többek kóstolónál: a találkozások, a beszélgetések és a hangulat színterei. Jelentős szerepük van a települések idegenforgalmának növelésében és a borvidékek népszerűsítésében. A borfesztiválok népszerűsége összefügg a szőlőtermesztés történetével, amely a római kortól a 20. századi visszaeséseken át a minőségi borkultúra újjáéledéséig ívelt. A borfesztivál azért különleges, mert minden résztvevő a saját történetét viszi bele.

Van, aki a barátait ünnepli, van, aki a nyarat búcsúztatja, mások új borvidéket fedeznek fel.

A borfesztiválok így az identitásképzés tereivé is válnak: helyszínei annak, hogy ki hogyan kapcsolódik a borhoz, a társasághoz, a kultúrához. A bor itt nem csupán ital, hanem élmény, amelyben mindannyian megtaláljuk a saját arcunkat. A borfesztivál egy ritka tér, ahol generációk keverednek egymással. A fiatalabbak a könnyed rosékat, a pét-natokat és a modern természetes borokat keresik, míg az idősebbek a klasszikus bikavérért vagy a hordós fehérborokért érkeznek. A bor nem választ el nemzedékeket, hanem összehozza őket. A fesztiválokon a borászok is személyesen jelen vannak, ami közvetlenebb kapcsolatot teremt termelő és fogyasztó között – ez a találkozás pedig az élmény egyik legfontosabb része.

A Bátorkeszi Borfesztivál története 2006-ban kezdődött, amikor a Szegab Polgári Társulás és a község elindította a rendezvényt a helyi borkultúra népszerűsítésére.

Azóta a fesztivál a Felvidék egyik jelentős tavaszi eseményévé nőtte ki magát, amely tízezres nagyságrendű látogatót vonz. A kezdeti helyi szintű rendezvényből mára a régió egyik legnagyobb, kétnapos kulturális és gasztronómiai fesztiváljává vált, a múlt értékeit összegyűjtve építik a jövőt Bátorkeszin.

A május második hétvégéjén a község önkormányzata szervezésében megtartott borfesztiválon, ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is a boré, a zenéé, a vásári látványkonyháké és a kézműveseké volt a főszerep. Pénteken a program a borutca és a kézműves vásár megnyitásával vette kezdetét, majd a Funk You, Dupla Kávé, Neoton Infinity zenekar koncertjével és DJ Csinti & M Junior diszkóval zárult.

Szombaton már hagyományosan a futóversennyel indult a program, a két alapiskola pedagógusai, a Partifecske Polgári Társulás, valamint a szülők segitségével.

A délutáni program már a festői Galambosi-szőlőhegyen felállitott szinpadon folytatódott, a Jázmin éneklő csoport, a Kovats József magyar tannyelvű alapiskola és a szlovák tannyelvű alapiskola tanulóinak, valamint a Szenior örömtáncosok fellépésével folytatódott.

Ezt követte a borlovagok ünnepélyes bevonulása.

Gyöpös István, a Szegab Polgári Társulás elnöke bemutatta a színpad előtt felsorakozott borlovagrendeket: az Ógyallai Borászati Körzetben működő Szent Orbán Borrendet, az esztergomi székhelyű Ister-Granum Eurorégio borlovagrendet, a marcelházi Szent Imre Herceg Borlovagrendet és a borkirálynőjét, Simsik Rékát, az enyingi Borkedvelők borrendjét és a Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága – Borrendet, mely 2012-ben alakult meg a borkultúra népszerűsítésére a Felvidéken.

A rendezvény műsorvezetője köszöntötte Zuzana Matejičková parlamenti képviselőt, Labancz Roland polgármestert, Czinke Zsolt, református lelkészt.

Labancz Roland polgármester a borfesztivál sikereiről elmondta, a helyi szőlődűlőknek szelleme van. Mert emberek jönnek-mennek a hegyen, a szellem azonban érintetlen marad. A bor különleges helyet foglal el nemcsak a szívünkben, hanem az italok között is. A borfesztiválok egyik legfontosabb ereje, hogy segítenek közösséget teremteni. A pohár bor nem a fogyasztásról szól, hanem a beszélgetésről: arról, hogy legyen valami a kézben, ami természetesen indít el történeteket. A fesztiválok nyitott tere a társasági élet színpadai. A bor így válik társas kapoccsá, amely összehozza a különböző világokat. A modern borfesztiválok már rég nem csak arról szólnak, hogy valaki végigkóstolja a kedvenc borvidékei tételeit. A látogatók élményeket keresnek: új ízeket, új stílusokat, váratlan párosításokat. A bor így gasztronómiai kalandtúrává válik: minden pohár mögött ott egy történet, egy borász, egy dűlő, egy táj. A fesztivál pedig azt a ritka élményt adja, hogy mindezt egy helyen, szabadon, könnyedén lehet felfedezni. A borfesztivál egy ritka tér, ahol generációk keverednek egymással. A borfesztivál azért különleges, mert minden résztvevő a saját történetét viszi bele. Van, aki a barátait ünnepli, van, aki a nyarat búcsúztatja, mások új borvidéket fedeznek fel. A borfesztiválok így az identitásképzés tereivé is válnak: helyszínei annak, hogy ki hogyan kapcsolódik a borhoz, a társasághoz, a kultúrához. A bor itt nem csupán ital, hanem élmény, amelyben mindannyian megtaláljuk a saját arcunkat.. A fesztiválokon a borászok is személyesen jelen vannak, ami közvetlenebb kapcsolatot teremt termelő és fogyasztó között – ez a találkozás pedig az élmény egyik legfontosabb része. Kívánom, hogy érintse meg Önöket is a hely szelleme, az emberek barátsága, vendégszeretete! Kóstolják meg borainkat, melyekbe ezer évek tapasztalatát, bánatát, örömét préselték a dolgos kezek”– zárta gondolatait.

Zuzana Matejičková szlovákiai parlamenti képviselő a borfesztivál megnyitóján köszöntötte a termelőket és a látogatókat, hangsúlyozta a helyi kultúra és a borturizmus jelentőségét. Méltatta a helyi borászok munkáját és a fesztivál közösségépítő szerepét. Kiemelte, hogy a borfesztivál hozzájárul a régió kulturális örökségének megőrzéséhez, hangsúlyozva a rendezvény gazdasági jelentőségét és a település népszerűsítését.

Czinke Zsolt református lelkész megáldotta a fesztivált, idézve az Ószövetség és az Újszövetség témához illő részleteit, amelyek a szőlőről, a szőlőtermesztésről és az ebből előállított nedűről, a borról szólnak: „ A keresztény szertartásainkban elengedhetetlen kellék és jelkép a bor. Ott van a katolikus egyházban a miséken, az áldozások alkalmával, és ott van istentiszteleteinken az úrvacsorai közösségek alkalmával. Nekünk, magyaroknak arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Nemzeti Imánkban is szó van a szőlőről.Így mi, magyar keresztyénként büszkén vállalhatjuk és vallhatjuk őseink hagyatékát, múltunkat, történelmünket, kultúránkat, vallásunkat, melynek elengedhetetlen része a szőlő, annak megművelése és az abból fakadó bor készítése. A bor olyan, mint az élet vize számunkra. Az Úr áldása legyen a szőlő telepítőjén, a szőlő művelőjén, a borok készítőjén és azok fogyasztóin.” Majd Nátek Eszter előadása zárta a megnyitót.

Ami pedig az idei koncertkínálatot illeti, hogy többféle zenei stílus jeles képviselőinek adtak helyet azért, hogy mindenki találhasson az ízlésének megfelelő zenekart, előadóművészt.

A szombati nap programját a Karizma együttes nyitotta meg, majd szinpadra lépett a Band of streets, Szerelemvonat – Demjén tribute, Band of streets, az idei borfesztivál programjának egyik legjobban várt fellépője a Bagossy Brothers Company. A csíkszeredai zenekar az utóbbi években a magyar nyelvű könnyűzene egyik legnépszerűbb formációjává vált, közönségkedvenc dalaikban az alternatív rock, a folkos hatások és az érzelmes dalszövegek alkotnak egyedi elegyet. Őket követte az iráni származású Lotfi Begi zenész, aki 16 évesen próbálta ki a DJ-pultban magát, és azonnal kiderült, hogy őstehetségről van szó. Előadásában a 21. századi elektronikus zenei paletta csaknem minden színe és java felvonult. Éjféltől DJ Ricardo szórakoztatta a közönséget.

Az idei borfesztivál a MOL – Új Európa Alapítvány és a Határtalan Nyár rendezvénysorozatnak köszönhetően tudott megvalósulni.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma