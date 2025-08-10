Ízelítő a Remény katolikus hetilap 32. számából

„A kérdés nem az, hányan vagyunk – hanem hogy mit hordozunk a szívünkben. Mert ha ott Krisztus él, akkor a jövő nem bizonytalan” – olvasható a Remény évközi 19. vasárnapi, augusztus 10-i dátummal megjelenő számának vezércikkében, amelynek szerzője, Nagy Péter János a kereszténység mai helyzetét elemzi.

Ezúttal is több lelkiségi írást talál az olvasó a lapban, így Pápay György Pál főszerkesztő Irgalom utáni vágyakozás című cikkét. Jakubecz Márta Nagyboldogasszony közelgő ünnepe alkalmából írt jegyzetében Szűz Mária példáját mutatja fel, s az igazi belső elégedettség elérésének módjára mutat rá.

A vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódó magyarázat szerzője, György Ferenc a várakozásról, az állandó készenlét szükségességéről ír.

A legújabb Reményben is található interjú, amely Filip Ágnessel, a Szociális Testvérek Társasága szlovákiai elöljáró-helyettesével készült.

Az egyháztörténelem és az irodalom kedvelői is találnak érdeklődésükre számot tartó írásokat a lapban, és e héten is több eseményről, zarándoklatról olvashatnak tudósítást.

A lelki ajánlóban több augusztusi és szeptemberi búcsúról, ünnepi szentmiséről is tudomást szerezhetnek.

Olvassák, adják tovább a Reményt!

Bertha Éva/Felvidék.ma