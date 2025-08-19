Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést adta át:
a magyar gazdaságpolitikai és innovációs gondolkodás nemzetközi megismertetésében és elismertetésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Cséfalvay Zoltán
egyetemi tanárnak, a Mathias Corvinus Collegium Közgazdasági Iskolája Technológiai Jövők Műhelye vezetőjének, volt nagykövetnek és államtitkárnak,
a Kárpát-medencei magyarság sokszínű kultúrájának széles körben történő megismertetését és a magyar identitás erősödését szolgáló, példaértékű és elhivatott életútja, valamint értékközvetítő közéleti szerepvállalása elismeréseként
Kudlik Júlia
újságírónak, televíziós szerkesztőnek és műsorvezetőnek, bemondónak,
a hazai felsőoktatási modellváltás keretében az egyetem átalakításában és működtetésében játszott szerepe és elért eredményei elismeréseként
dr. Anthony Radevnek,
a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi elnökének.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át:
a határon túli magyarság érdekében több évtizeden át, nagy elhivatottsággal végzett munkája, közszolgálati pályafutása elismeréseként
Czimbalmosné Molnár Évának,
Magyarország volt pozsonyi nagykövetének, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidéki Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének,
a hazai fodrászszakma meghatározó alakjaként végzett innovatív és példaértékű munkája, a magas színvonalú mesterségbeli tudás átadása és a fiatalabb generációk oktatása iránt különösen elhivatott tevékenysége elismeréseként
Hajas László
mesterfodrásznak, a Hajas Fodrász Szalonok alapító tulajdonosának,
az információs technológiák kutatása, fejlesztése terén végzett tudományos munkája, valamint számos technológiai újítás hazai bevezetésében vállalt vezető szerepe és a hazai találmányok piaci bevezetése érdekében kifejtett munkája elismeréseként
Jakab Rolandnak,
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatójának, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökének,
példaadó elhivatottsággal és magas színvonalon végzett gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Kállay Krisztián Miklós
csecsemő- és gyermekgyógyásznak, hematológusnak, gyermek hemato-onkológusnak, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet részlegvezető főorvosának, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága titkárának,
a magyar és a lengyel nép sorskérdéseit az irodalom klasszikus és modern kifejezőeszközeivel láttató irodalmi, műfordítói és művelődésdiplomáciai munkája, valamint a két nép kultúráját együttesen gazdagító, sokoldalú tevékenysége elismeréseként
dr. Konrad Sutarski
József Attila-díjas írónak, költőnek, műfordítónak,
példaadó elhivatottsággal és magas színvonalon végzett több évtizedes gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Kriván Gergely
csecsemő- és gyermekgyógyásznak, hematológusnak, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete osztályvezető főorvosának, a Démétér Alapítvány és a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága elnökének,
a múlt feltárása iránti mély elkötelezettséggel végzett sokoldalú munkássága, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei emlékének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Matthaeidesz Konrád
írónak, újságírónak, szerkesztőnek,
Békés vármegye és Békéscsaba lakosságát, a térség fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Végh László
agrármérnöknek, volt országgyűlési képviselőnek, Békéscsaba megyei jogú város volt alpolgármesterének.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át:
a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként
Fodor Andrásnak,
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régiója korábbi vezetőjének,
Magyarország nemzetközi elismertségének erősítésében, a magyar–német kapcsolatok fejlesztésében, valamint az erdélyi magyarság szellemi örökségének megőrzésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Kálnoky Boris Gregornak,
a Mathias Corvinus Collegium Média Iskolája és Újságírás Műhelye vezetőjének,
a Balaton XIX–XX. századi történetének részleteit feltáró kutatómunkája, a Balaton vidékének kulturális értékeit a következő generációknak átadó, közösségépítő tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Emőke
történésznek, a tabi Városi Könyvtár intézményvezetőjének,
az orthodox lelkiség hazai megjelenítésében vállalt szerepe, sokoldalú és odaadó szolgálata elismeréseként
Kupusz Arseniának,
a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa szerzetesének,
a XX. század totalitárius diktatúráinak valósághű történetét feltáró kutatómunkája, a magyar emlékezetpolitika nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Máthé Áron
történésznek, szociológusnak, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettesének,
a budapesti zsidóság hitéleti fejlődése és a judaizmus megismertetése érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint elkötelezett közösségépítő és közösségmegtartó tevékenysége elismeréseként
Mester Tamásnak,
a Budapesti Zsidó Hitközség elnökének, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alelnökének,
Magyarország sikeres európai integrációja érdekében tett erőfeszítései, a polgári, keresztény és demokratikus értékeket szolgáló, elkötelezett munkája elismeréseként
Nádasi Györgynek,
az egyházi és vallásközi kapcsolatok nemzetközi tanácsadójának.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át:
a Savariában vértanúhalált szenvedett Szent Kvirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Ágh Ernő Péternek,
Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Kvirin Szalézi Egyházközség világi elnökének,
magas színvonalú tudományos és oktatói tevékenysége, valamint a Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységét támogató munkája elismeréseként
dr. Glässer Norbert
kulturális antropológusnak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara egyetemi docensének, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány tudományos munkatársának,
a kárpótlással összefüggő hivatali ügyintézés informatikai hátterének megteremtésében, fejlesztésében és üzemeltetésében, valamint az iratanyagok levéltári feldolgozásában vállalt szerepe elismeréseként
Kovács Árpád Zsolt
informatikusnak, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tájékoztatási- és Kutatószolgálati Csoportja munkatársának,
a Magyarországon élő ruszin nemzetiség anyanyelvének ápolása, valamint kulturális örökségének és hagyományainak megőrzése érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként
Kozsnyánszky Jánosnak
a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége elnökének, az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése tagjának, a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének,
a Magyarországon élő horvát nemzetiség kulturális értékeinek megőrzése és továbbadása érdekében végzett tevékenysége, több évtizedes pedagógusi pályája elismeréseként
Markovics Józsefnének,
a Kalocsai Szent István Gimnázium tanárának, az Országos Horvát Önkormányzat elnökhelyettesének, a Bajai Horvát Önkormányzat elnökének,
a nemzeti értékrendet előtérbe helyező múltfeltáró és oktatói tevékenysége, különösen a holokauszt áldozatai emlékének megőrzését szolgáló, az embermentés történetét feldolgozó munkássága elismeréseként
dr. Nagy Sándor István
jogásznak, a Magyar Felnőttképző és Tanácsadó Kft. főigazgató-helyettesének, a Milton Friedman Egyetem óraadó oktatójának,
több mint három évtizedes, odaadó lelkészi szolgálata elismeréseként
Pécsinger Évának,
a Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség lelkészének,
a magyar kulturális élet támogatása érdekében végzett több mint két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként
Szakály-Stájer Éva
közgazdásznak.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át:
a szlovák nemzetiségi kultúra hagyományainak megőrzését és továbbadását szolgáló, több évtizedes pedagógusi munkája, valamint közéleti szerepvállalása elismeréseként
Bán Imre Gyulánénak,
a Galgagutai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Nógrád Vármegye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata képviselőjének, a Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanárának,
Antall József miniszterelnök szellemi és tárgyi hagyatékának megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Lesti Árpád
politológusnak, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ kommunikációs vezetőjének, az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság titkárának,
a kárpótlással összefüggő iratanyagok levéltári feldolgozásának megszervezésében, valamint a kárpótlási folyamat történetének tudományos feldolgozásában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Noszkó-Horváth Mihály
történésznek, jogásznak, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tájékoztatási- és Kutatószolgálati Csoportja vezetőjének, főlevéltárosának.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adta át:
a Vas vármegyei civil közösségek támogatását szolgáló magas színvonalú munkája, valamint a civil központok országos hálózatának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Gorza Norbert
szociálpedagógusnak, a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetőjének,
a civil közösséget szolgáló két évtizedes, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Szatmári Júliának,
a Civil Szervezetek Szövetsége ügyvezetőjének,
az intézet eredményes működése érdekében nagy elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként
Takács Barbarának,
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár személyi asszisztensének.
Miniszterelnökség/Felvidék.ma