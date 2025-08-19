Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést adta át:

a magyar gazdaságpolitikai és innovációs gondolkodás nemzetközi megismertetésében és elismertetésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként

dr. Cséfalvay Zoltán

egyetemi tanárnak, a Mathias Corvinus Collegium Közgazdasági Iskolája Technológiai Jövők Műhelye vezetőjének, volt nagykövetnek és államtitkárnak,

a Kárpát-medencei magyarság sokszínű kultúrájának széles körben történő megismertetését és a magyar identitás erősödését szolgáló, példaértékű és elhivatott életútja, valamint értékközvetítő közéleti szerepvállalása elismeréseként

Kudlik Júlia

újságírónak, televíziós szerkesztőnek és műsorvezetőnek, bemondónak,

a hazai felsőoktatási modellváltás keretében az egyetem átalakításában és működtetésében játszott szerepe és elért eredményei elismeréseként

dr. Anthony Radevnek,

a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi elnökének.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át:

a határon túli magyarság érdekében több évtizeden át, nagy elhivatottsággal végzett munkája, közszolgálati pályafutása elismeréseként

Czimbalmosné Molnár Évának,

Magyarország volt pozsonyi nagykövetének, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidéki Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének,

a hazai fodrászszakma meghatározó alakjaként végzett innovatív és példaértékű munkája, a magas színvonalú mesterségbeli tudás átadása és a fiatalabb generációk oktatása iránt különösen elhivatott tevékenysége elismeréseként

Hajas László

mesterfodrásznak, a Hajas Fodrász Szalonok alapító tulajdonosának,

az információs technológiák kutatása, fejlesztése terén végzett tudományos munkája, valamint számos technológiai újítás hazai bevezetésében vállalt vezető szerepe és a hazai találmányok piaci bevezetése érdekében kifejtett munkája elismeréseként

Jakab Rolandnak,

a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatójának, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökének,

példaadó elhivatottsággal és magas színvonalon végzett gyógyítómunkája elismeréseként

dr. Kállay Krisztián Miklós

csecsemő- és gyermekgyógyásznak, hematológusnak, gyermek hemato-onkológusnak, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet részlegvezető főorvosának, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága titkárának,

a magyar és a lengyel nép sorskérdéseit az irodalom klasszikus és modern kifejezőeszközeivel láttató irodalmi, műfordítói és művelődésdiplomáciai munkája, valamint a két nép kultúráját együttesen gazdagító, sokoldalú tevékenysége elismeréseként

dr. Konrad Sutarski

József Attila-díjas írónak, költőnek, műfordítónak,

példaadó elhivatottsággal és magas színvonalon végzett több évtizedes gyógyítómunkája elismeréseként

dr. Kriván Gergely

csecsemő- és gyermekgyógyásznak, hematológusnak, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete osztályvezető főorvosának, a Démétér Alapítvány és a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága elnökének,

a múlt feltárása iránti mély elkötelezettséggel végzett sokoldalú munkássága, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei emlékének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Matthaeidesz Konrád

írónak, újságírónak, szerkesztőnek,

Békés vármegye és Békéscsaba lakosságát, a térség fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Végh László

agrármérnöknek, volt országgyűlési képviselőnek, Békéscsaba megyei jogú város volt alpolgármesterének.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át:

a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként

Fodor Andrásnak,

a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régiója korábbi vezetőjének,

Magyarország nemzetközi elismertségének erősítésében, a magyar–német kapcsolatok fejlesztésében, valamint az erdélyi magyarság szellemi örökségének megőrzésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Kálnoky Boris Gregornak,

a Mathias Corvinus Collegium Média Iskolája és Újságírás Műhelye vezetőjének,

a Balaton XIX–XX. századi történetének részleteit feltáró kutatómunkája, a Balaton vidékének kulturális értékeit a következő generációknak átadó, közösségépítő tevékenysége elismeréseként

dr. Kovács Emőke

történésznek, a tabi Városi Könyvtár intézményvezetőjének,

az orthodox lelkiség hazai megjelenítésében vállalt szerepe, sokoldalú és odaadó szolgálata elismeréseként

Kupusz Arseniának,

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa szerzetesének,

a XX. század totalitárius diktatúráinak valósághű történetét feltáró kutatómunkája, a magyar emlékezetpolitika nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Máthé Áron

történésznek, szociológusnak, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettesének,

a budapesti zsidóság hitéleti fejlődése és a judaizmus megismertetése érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint elkötelezett közösségépítő és közösségmegtartó tevékenysége elismeréseként

Mester Tamásnak,

a Budapesti Zsidó Hitközség elnökének, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alelnökének,

Magyarország sikeres európai integrációja érdekében tett erőfeszítései, a polgári, keresztény és demokratikus értékeket szolgáló, elkötelezett munkája elismeréseként

Nádasi Györgynek,

az egyházi és vallásközi kapcsolatok nemzetközi tanácsadójának.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át:

a Savariában vértanúhalált szenvedett Szent Kvirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Ágh Ernő Péternek,

Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Kvirin Szalézi Egyházközség világi elnökének,

magas színvonalú tudományos és oktatói tevékenysége, valamint a Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységét támogató munkája elismeréseként

dr. Glässer Norbert

kulturális antropológusnak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara egyetemi docensének, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány tudományos munkatársának,

a kárpótlással összefüggő hivatali ügyintézés informatikai hátterének megteremtésében, fejlesztésében és üzemeltetésében, valamint az iratanyagok levéltári feldolgozásában vállalt szerepe elismeréseként

Kovács Árpád Zsolt

informatikusnak, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tájékoztatási- és Kutatószolgálati Csoportja munkatársának,

a Magyarországon élő ruszin nemzetiség anyanyelvének ápolása, valamint kulturális örökségének és hagyományainak megőrzése érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként

Kozsnyánszky Jánosnak

a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége elnökének, az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése tagjának, a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének,

a Magyarországon élő horvát nemzetiség kulturális értékeinek megőrzése és továbbadása érdekében végzett tevékenysége, több évtizedes pedagógusi pályája elismeréseként

Markovics Józsefnének,

a Kalocsai Szent István Gimnázium tanárának, az Országos Horvát Önkormányzat elnökhelyettesének, a Bajai Horvát Önkormányzat elnökének,

a nemzeti értékrendet előtérbe helyező múltfeltáró és oktatói tevékenysége, különösen a holokauszt áldozatai emlékének megőrzését szolgáló, az embermentés történetét feldolgozó munkássága elismeréseként

dr. Nagy Sándor István

jogásznak, a Magyar Felnőttképző és Tanácsadó Kft. főigazgató-helyettesének, a Milton Friedman Egyetem óraadó oktatójának,

több mint három évtizedes, odaadó lelkészi szolgálata elismeréseként

Pécsinger Évának,

a Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség lelkészének,

a magyar kulturális élet támogatása érdekében végzett több mint két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként

Szakály-Stájer Éva

közgazdásznak.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át:

a szlovák nemzetiségi kultúra hagyományainak megőrzését és továbbadását szolgáló, több évtizedes pedagógusi munkája, valamint közéleti szerepvállalása elismeréseként

Bán Imre Gyulánénak,

a Galgagutai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, Nógrád Vármegye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata képviselőjének, a Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanárának,

Antall József miniszterelnök szellemi és tárgyi hagyatékának megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Lesti Árpád

politológusnak, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ kommunikációs vezetőjének, az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság titkárának,

a kárpótlással összefüggő iratanyagok levéltári feldolgozásának megszervezésében, valamint a kárpótlási folyamat történetének tudományos feldolgozásában vállalt szerepe elismeréseként

dr. Noszkó-Horváth Mihály

történésznek, jogásznak, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tájékoztatási- és Kutatószolgálati Csoportja vezetőjének, főlevéltárosának.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adta át:

a Vas vármegyei civil közösségek támogatását szolgáló magas színvonalú munkája, valamint a civil központok országos hálózatának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Gorza Norbert

szociálpedagógusnak, a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetőjének,

a civil közösséget szolgáló két évtizedes, példaértékű szakmai munkája elismeréseként

Szatmári Júliának,

a Civil Szervezetek Szövetsége ügyvezetőjének,

az intézet eredményes működése érdekében nagy elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként

Takács Barbarának,

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár személyi asszisztensének.

Miniszterelnökség/Felvidék.ma