Szeptember 1-jén a Katolikus Egyház jubileumi keretek között tartja meg a teremtésvédelem világnapját, amelyet Ferenc pápa vezetett be a Laudato si’ enciklika megjelenésével egy időben. Az idei alkalom a tizedik évfordulóhoz, valamint a szentévi zarándoklathoz kapcsolódik. Leó pápa idei üzenetének központi témája „A béke és a remény magjai”.

A Magyar Kurír fordítása nyomán a Szentatya üzenetéből részleteket közlünk.

A mag mint a remény jelképe

A Szentatya Jézus tanításaira utalva hangsúlyozza, hogy a mag az életet hordozza, és váratlan helyeken is képes új kezdeteket hozni:

„A mag teljesen átadja magát a földnek, s ott – ajándéka szétrobbanó erejének köszönhetően – élet fakad, a legváratlanabb helyeken is, meglepő jövőtermő képességgel.”

A hívő ember Krisztusban „a béke és remény magja”, aki életével tanúságot tehet Isten szeretetéről, és békét vihet a világba.

Az igazságosság sürgető szükséglete

A pápa figyelmeztet: a környezet pusztulása szorosan összefügg az igazságtalanságokkal és a társadalmi egyenlőtlenséggel:

„Az igazságtalanság, a nemzetközi jog és a népek jogainak megsértése, az egyenlőtlenségek és a kapzsiság… mindenütt erdőirtást, szennyezést és biodiverzitás-vesztést eredményeznek.”

A Szentatya szerint a teremtés kizsákmányolása különösen a legszegényebbeket és a társadalom peremére szorult közösségeket sújtja. A természet nem válhat „gazdasági vagy politikai előnyt szerző árucikké”, mert a teremtett világ Isten ajándéka, amelyet az embernek őriznie kell.

Felelős küldetés a teremtett világban

XIV. Leó pápa a Szentírást idézve hangsúlyozza: az ember nem uralkodhat zsarnokként a világ fölött, hanem hivatása, hogy művelje és védje azt:

„Ez egymás iránti felelős viszonyt jelent az ember és a természet között.”

A teremtésvédelem így nem pusztán környezetvédelmi feladat, hanem társadalmi, gazdasági és teológiai kérdés is, amely a hitből fakadó cselekvést kíván.

Szavak helyett tettek

A pápa szerint a hiteles keresztény élethez hozzátartozik a teremtett világ iránti felelősségvállalás:

„Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat.”

A közösségi és egyéni cselekvés hosszú távon hozhat gyümölcsöt, akárcsak egy fa, amely évek alatt erősödik meg.

Konkrét kezdeményezések

A pápa kiemelte a Borgo Laudato Si’ projektet Castel Gandolfóban, amely az enciklika szellemiségét valósítja meg, és az átfogó ökológia útját mutatja.

Az üzenet végén a Szentatya arra buzdít, hogy a teremtés védelmét Krisztusba vetett reménnyel és kitartással gyakoroljuk: „Így sokasodnak majd a remény magjai, melyeket »művelnünk és őriznünk« kell a mi nagy és nélkülözhetetlen Reményünknek, a feltámadt Krisztusnak a kegyelmével. Az ő nevében küldöm áldásomat mindannyiatokra.”

A Szentatya üzenete teljes terjedelmében ITT olvasható.

BN/Felvidék.ma/Magyar Kurír