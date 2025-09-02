A béke és a párbeszéd útjának keresése

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke három kitüntetettnek adta át az Alexander Dubček Állami Díjat 2025. szeptember elsején.

A szlovák kormányfő hangsúlyozta: bízik abban, hogy a Dubček nevét viselő elismerés további lendületet ad a díjazottak munkájának, amelyért ezt a magas állami kitüntetést kiérdemelték. Ők a következők:

Jozef Banáš – irodalmi tevékenységért és Szlovákia külföldi ismertségének előmozdításáért

Štefan Grman – a jogalkotás, jog és alkotmányosság terén végzett munkájáért

Ján Telenský – a vállalkozói környezet támogatásáért és filantrópiáért

Fico emlékeztetett arra is, hogy szeptember 1. különös jelentőséggel bír, hiszen 33 évvel ezelőtt, ekkor fogadták el a Szlovák Köztársaság alkotmányát. Ugyanezen a napon azonban a történelem sötét fordulatát is fel kell idézni: 1939. szeptember 1-jén vette kezdetét a második világháború, amely milliók életét követelte, és alapjaiban alakította át a nemzetközi politikai és jogi rendszert.

A miniszterelnök idézte Alexander Dubček 1988. november 13-án, a Bolognai Egyetemen elmondott beszédének záró gondolatát is:

„Legyen a fegyverek és az erőszak nélküli élet, a katonai fenyegetésektől mentes élet a jelenkor számára is fegyver – a jobb minőségű emberi élet zászlaja!”

Fico hozzátette: bízik abban, hogy a világpolitika ismét a béke és a párbeszéd útjára talál.

Alexander Dubček (1921–1992) a 20. századi szlovák és csehszlovák történelem egyik meghatározó politikusa volt. Ő irányította a híres Prágai Tavasz reformfolyamatot 1968-ban, amely a „szocializmus emberi arca” eszméjét hirdette.

STVR/Felvidék.ma