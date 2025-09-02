A béke és a párbeszéd útjának keresése

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke három kitüntetettnek adta át az Alexander Dubček Állami Díjat 2025. szeptember elsején.
A szlovák kormányfő hangsúlyozta: bízik abban, hogy a Dubček nevét viselő elismerés további lendületet ad a díjazottak munkájának, amelyért ezt a magas állami kitüntetést kiérdemelték. Ők a következők:
Jozef Banáš – irodalmi tevékenységért és Szlovákia külföldi ismertségének előmozdításáért
Štefan Grman – a jogalkotás, jog és alkotmányosság terén végzett munkájáért
Ján Telenský – a vállalkozói környezet támogatásáért és filantrópiáért
Fico emlékeztetett arra is, hogy szeptember 1. különös jelentőséggel bír, hiszen 33 évvel ezelőtt, ekkor fogadták el a Szlovák Köztársaság alkotmányát. Ugyanezen a napon azonban a történelem sötét fordulatát is fel kell idézni: 1939. szeptember 1-jén vette kezdetét a második világháború, amely milliók életét követelte, és alapjaiban alakította át a nemzetközi politikai és jogi rendszert.
A miniszterelnök idézte Alexander Dubček 1988. november 13-án, a Bolognai Egyetemen elmondott beszédének záró gondolatát is:
„Legyen a fegyverek és az erőszak nélküli élet, a katonai fenyegetésektől mentes élet a jelenkor számára is fegyver – a jobb minőségű emberi élet zászlaja!”
Fico hozzátette: bízik abban, hogy a világpolitika ismét a béke és a párbeszéd útjára talál.
Alexander Dubček (1921–1992) a 20. századi szlovák és csehszlovák történelem egyik meghatározó politikusa volt. Ő irányította a híres Prágai Tavasz reformfolyamatot 1968-ban, amely a „szocializmus emberi arca” eszméjét hirdette.
