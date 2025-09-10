Home Régió A telefonos csalók új módszerrel próbálkoznak
Kedden három telefonos csalást regisztrált a rendőrség a Nagyszombati és a Galántai járásban, a tettesek értékes tárgyakat próbáltak kicsalni potenciális áldozataiktól. A csalók új módszerekkel próbálkoznak – figyelmeztetett a nagyszombati rendőrség a közösségi hálón.

A telefonálók rendőrtisztnek adták ki magukat, és azt mondták a kiszemelt áldozatoknak, hogy ki akarják rabolni az ékszerüzletüket. „Arra kérték őket, gyűjtsék össze az arany tárgyakat, és készítsék elő az átadásra. Hogy eloszlassák a gyanújukat, felszólították őket, hogy amíg beszélgetnek, hívják a 158-as telefonszámot, ahonnan átkapcsolták őket egy másik személyhez, aki megerősítette az elmondottakat” – közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy

egyik esetben sem került sor az értéktárgyak átadására, a gyanús telefonhívásokat időben jelentették a rendőrségnek.

A rendőrség felhívta a lakosság figyelmét, hogy ők soha nem kérnek senkit arra, hogy a pénzét, az ékszereit vagy más vagyontárgyait átadja át nekik megőrzésre. „Ha hasonló kéréssel hívja fel valaki, azonnal tegye le a kagylót, ne adjon meg semmilyen személyes adatot vagy elérhetőséget. Ha gyanakszik, hívja a 158-as telefonszámot, vagy értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt” – tette hozzá a rendőrség.

TASR/Felvidék.ma

