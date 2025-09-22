Kassa-Ért hét év után harmadszor

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szervezésében került sor Kassán a Kassa-Ért, Északkeleti Református Találkozóra. Szeptember 20-án gazdag programkínálattal várták a híveket és érdeklődőket, akik között gömöriek is voltak szép számban.

A rendezvény központi helyszínei a református templom, a Magyar Református Központ, valamint a Thália Színház voltak, de színes programokkal a város több pontján is találkozhattak a résztvevők. 2013-ban szervezték meg első alkalommal a Kassa-Ért találkozót, azt követően másodjára 2018-ban került rá sor.

Az idei találkozó már csak egynapos volt. Több mint 200 résztvevőt vonzott. Célja változatlanul az, hogy megmutassa a keresztyén élet sokszínűségét és gazdagságát, amely jóval több a templomi istentiszteleteknél.

A fesztiváljellegű alkalom rávilágított arra, hogyan formálja a hit a világ, a történelem, az örökség és a zene látását és értelmezését, így adva teljesebb képet a keresztyén bizonyságtételről.

A nap nyitóáhítatát az evangélikus templomban Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke tartotta.

Kifejtette, az emberi élet gazdagsága a közösségben rejlik – Istennel és egymással egyaránt.

Pál apostol példáján keresztül hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok – legyenek azok hűségben, szeretetben, empátiában vagy imádságban megélt kötelékek – a boldogság és az áldás forrásai.

Bár konfliktusok mindig adódhatnak, Krisztus ereje képes begyógyítani a töréseket

A magyarországi püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy a krisztusi indulat szerint éljük meg kapcsolatainkat: álljunk egymás mellé, osztozzunk egymás sorsában, mert minden találkozás megerősít, és közösséget, áldást hoz.

A résztvevőket Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is köszöntötte. Majd az evangélikus templomban Szenczi Molnár Albert életének pillanataiból zsoltárénekkel kísért program következett, amit Madarász Máté színművész, Pasztorek Ferdinánd hegedűművész és Süll Kinga egyházzenész adott elő.

A nap további részében a Magyar Református Központ emeletén előadások hangzottak el többek között Krcho Jánostól, B. Szabó Istvántól, Dienes Dénestől és Szabó Csekei Tímeától, akik a műemlék templomainkról, az egyház és a világ kapcsolatáról, Kassa reformációban betöltött szerepéről, valamint Jókai Mór örökségéről szóltak.

A földszinten a fiatalokat interaktív programok várták: a MEKDSZ kiállítása a párkapcsolatok témáját járta körül, míg a „Szólj be a papnak!” fórum az egyház jövőjéről indított beszélgetést.

A gyerekek számára a Kassai Református Egyházközség termeiben bábelőadásokat és kézműves foglalkozásokat szerveztek. Két bábcsoportot mutatkozott be: az Abaújvári Bábcsoport és a kisgéresi Mustármag Bábcsoport. Máté-Borbás Orsolya, a Diakóniai Központ igazgatója népi játékokkal és tánccal foglalta le a gyerekeket. Géresi Takács Klaudia szervezésében volt kézműveskedés és arcfestés is.

A felnőttek az Élő könyvtárban ismerhettek meg élettörténeteket, Balassa Zoltánnal vezetett városnézésen pedig Kassával.

Több tematikus kiállítás, valamint egyházi standok és könyvvásár is színesítette a programot. Az udvaron a gályarabság 350. évfordulójáról a Gályarab emlékkövek kiállítással emlékeztek meg. Az emeleti folyosón pedig a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elmúlt évszázada címmel nyílt alkalmi kiállítás.

Az egész napos találkozó a Thália Színházban zárult Korpás Éva Szívharang című koncertjével, majd Orémus Zoltán esperes gondolataival, amely méltó befejezése volt a közösséget erősítő, tartalmas rendezvénynek.

HE/Felvidék.ma