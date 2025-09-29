Home Egyéb A Dalia Próba Gömörpéterfalán
A Dalia Próba Gömörpéterfalán

Chovan Lilla

(Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma)

Márciusban vette kezdetét a Felvidéki 6-os íjászverseny, melynek megálmodója és főszervezője a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub. A Dalia Próbát, a versenysorozat ötödik állomását a magyar nemzeti harcművészetet oktató Felföldi Dalia Iskola szervezte meg központjukban, a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Házban.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub együttműködik több felvidéki csapattal is. Ennek az összefogásnak köszönhetően fél éven keresztül különböző helyszínekre látogatnak el a résztvevők, ahol tapasztalatokat szerezhetnek és fejleszthetik tudásukat. A visszatérő íjászok között szoros barátságok és kötelékek alakultak ki az évek során.

Idén Zselízen, Farnadon, Gútán, Marcelházán, Gömörpéterfalán és Nagyfödémesen talált befogadó környezetre a kezdeményezés.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub vezetői Bogár Péter és Bogár Valéria, akik világbajnoki címmel rendelkező íjászok és íjkészítők. Céljuk, hogy a hagyományőrző közösségek kölcsönösen támogassák egymást, összetartóak legyenek az íjászok függetlenül attól, hogy hol élnek és milyen stílusban lőnek. Elsősorban a tradicionális íjak népszerűsítése fontos számukra, de az igénylők kérésére vannak kategóriák a reflex és ablakos longbow íjak használatára is.

Gömörpéterfalára 39 versenyző érkezett. Az eseményt Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola alapítója és vezetője, valamint a Bogár házaspár nyitotta meg.

A következő csapatokból érkeztek a résztvevők: Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, Nagyfödémesi Íjászok, Phontos Íjászcsapat, Toportyán Íjászcsapat, Aranyszarvas Íjászklub, Karchai Íjászok, Antares 3D, Triász Íjász Egyesület, Felföldi Dalia Iskola, Lukostrelecký klub Malinovo.

(Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma)

Kicsi gyerekektől kezdve az idős korosztályig bárki versenyezhet a korcsoportok szerint. Emellett három nagy kategória van: 1. történelmi íjak – férfi és női (pusztai íj és történelmi ablak nélküli longbow, a nyílvessző teste csak természetes alapanyagú lehet, műanyag nock megengedett); 2. vadászreflex – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző); 3. ablakos longbow – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző).

Minden állomáson van 6 azonos cél, ami a közös kiértékelésbe kerül be, ezenkívül az adott szervezők is készülnek különböző nehézségű feladatokkal.

Gömörpéterfalán a dombos tájat is kihasználták. Nemcsak a sík terepen, hanem a hegyen és a lejtőkön is lőni kellett.

A Daliák a dinamikus íjászat képviselői, ezért két különleges versenyszámmal készültek az érkezőknek. Az amőba és az egycélos ráfutós íjászpárbaj nagyon izgalmas feladatnak bizonyult a többi íjász számára.

A 6 azonos cél: 1. Kazak Zhamby, 30 m; 2. japán cél, 28 m; 3. katona, 3 pozíció, 35 m; 4. gyorslövészet tegezből, 18 m, 20 másodperc; 5. puta, 45 m; 6. fita, 40-80 m. A közös végső kiértékelésbe csak az a versenyző kerülhet be, aki a Felvidéki 6-os versenysorozat legalább 4 állomásán részt vesz.

(Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma)

A sorozat utolsó állomásának időpontja és helyszíne, ahol a végső kiértékelésre is sor kerül: 2025. október 11.  Mátyusföldi Íjászviadal/ Nagyfödémesi Íjászok/ EkoparkRelax Diószeg

A Felvidéki 6-os versenysorozat negyedik állomásának, a Sólyom Próbának a dobogósai kategóriánként:

Tradicionális íj – mini fiú kategória:
Hiros Levente 1. helyezés
Kopecsni Bars 2. helyezés
Tradicionális íj – gyerek fiú kategória:
Hajtman Nimród 1. helyezés
Nagy Levente Róbert 2. helyezés
Molnár Levente 3. helyezés

Vadászreflex íj – gyerek fiú kategória:
Nagy Zoltán Tamás 1. helyezés

Tradicionális íj – ifjúsági lány kategória:
Sándor Réka 1. helyezés
Gyurkovics Virág Hanna 2. helyezés

Tradicionális íj – ifjúsági fiú kategória:
Varga Hunor 1. helyezés
Haim Olivér 2. helyezés
Icso Levente 3. helyezés

Vadászreflex íj – felnőtt női kategória:
Potocki Katalin 1. helyezés
Križanová Henrieta 2. helyezés

Tradicionális íj – felnőtt női kategória:
Mezzei Mónika 1. helyezés
Gyurkovics Anikó 2. helyezés

Longbow íj – felnőtt férfi kategória:
Križan Cyril 1. helyezés

Vadászreflex íj – felnőtt férfi kategória:
Horváth Tamás  1. helyezés
Bobek Roland 2. helyezés
Potocki Maroš 3. helyezés

Tradicionális íj – felnőtt férfi kategória:
Héder Dániel 1. helyezés
Jónás László 2. helyezés
Lelkes László 3. helyezés

Tradicionális íj – veterán férfi kategória:
Mezzei Péter 1. helyezés

(Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma)

A Felföldi Dalia Iskola által szervezett dinamikus íjászpárbajok győztesei kategóriánként:

Amőba íjászpárbaj – felnőtt nő kategória
Mezzei Mónika 1. helyezés
Chovan Lilla 2. helyezés
Križanová Henrieta 3. helyezés

Amőba íjászpárbaj – felnőtt férfi kategória
Mezzei Péter 1. helyezés
Héder Dániel 2. helyezés
Bohák József 3. helyezés

Amőba íjászpárbaj – ifjúsági kategória
Haim Olivér 1. helyezés
Varga Hunor 2. helyezés
Hajtman Nimród 3. helyezés

Egycélos ráfutós íjászpárbaj – felnőtt nő kategória
Mezzei Mónika 1. helyezés
Chovan Lilla 2. helyezés
Križanová Henrieta 3. helyezés

Egycélos ráfutós íjászpárbaj – felnőtt férfi kategória
Sólya István 1. helyezés
Chládek László 2. helyezés
Jónás László 3. helyezés

Egycélos ráfutós íjászpárbaj – ifjúsági kategória
Haim Olivér 1. helyezés
Varga Hunor 2. helyezés
Icso Levente 3. helyezés

(Fotó: Chovan Lilla/Felvidék.ma)

A Felvidéki 6-os versenysorozatról itt talál további információkat.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

