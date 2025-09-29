A Dalia Próba Gömörpéterfalán

Márciusban vette kezdetét a Felvidéki 6-os íjászverseny, melynek megálmodója és főszervezője a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub. A Dalia Próbát, a versenysorozat ötödik állomását a magyar nemzeti harcművészetet oktató Felföldi Dalia Iskola szervezte meg központjukban, a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Házban.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub együttműködik több felvidéki csapattal is. Ennek az összefogásnak köszönhetően fél éven keresztül különböző helyszínekre látogatnak el a résztvevők, ahol tapasztalatokat szerezhetnek és fejleszthetik tudásukat. A visszatérő íjászok között szoros barátságok és kötelékek alakultak ki az évek során.

Idén Zselízen, Farnadon, Gútán, Marcelházán, Gömörpéterfalán és Nagyfödémesen talált befogadó környezetre a kezdeményezés.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub vezetői Bogár Péter és Bogár Valéria, akik világbajnoki címmel rendelkező íjászok és íjkészítők. Céljuk, hogy a hagyományőrző közösségek kölcsönösen támogassák egymást, összetartóak legyenek az íjászok függetlenül attól, hogy hol élnek és milyen stílusban lőnek. Elsősorban a tradicionális íjak népszerűsítése fontos számukra, de az igénylők kérésére vannak kategóriák a reflex és ablakos longbow íjak használatára is.

Gömörpéterfalára 39 versenyző érkezett. Az eseményt Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola alapítója és vezetője, valamint a Bogár házaspár nyitotta meg.

A következő csapatokból érkeztek a résztvevők: Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, Nagyfödémesi Íjászok, Phontos Íjászcsapat, Toportyán Íjászcsapat, Aranyszarvas Íjászklub, Karchai Íjászok, Antares 3D, Triász Íjász Egyesület, Felföldi Dalia Iskola, Lukostrelecký klub Malinovo.

Kicsi gyerekektől kezdve az idős korosztályig bárki versenyezhet a korcsoportok szerint. Emellett három nagy kategória van: 1. történelmi íjak – férfi és női (pusztai íj és történelmi ablak nélküli longbow, a nyílvessző teste csak természetes alapanyagú lehet, műanyag nock megengedett); 2. vadászreflex – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző); 3. ablakos longbow – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző).

Minden állomáson van 6 azonos cél, ami a közös kiértékelésbe kerül be, ezenkívül az adott szervezők is készülnek különböző nehézségű feladatokkal.

Gömörpéterfalán a dombos tájat is kihasználták. Nemcsak a sík terepen, hanem a hegyen és a lejtőkön is lőni kellett.

A Daliák a dinamikus íjászat képviselői, ezért két különleges versenyszámmal készültek az érkezőknek. Az amőba és az egycélos ráfutós íjászpárbaj nagyon izgalmas feladatnak bizonyult a többi íjász számára.

A 6 azonos cél: 1. Kazak Zhamby, 30 m; 2. japán cél, 28 m; 3. katona, 3 pozíció, 35 m; 4. gyorslövészet tegezből, 18 m, 20 másodperc; 5. puta, 45 m; 6. fita, 40-80 m. A közös végső kiértékelésbe csak az a versenyző kerülhet be, aki a Felvidéki 6-os versenysorozat legalább 4 állomásán részt vesz.

A sorozat utolsó állomásának időpontja és helyszíne, ahol a végső kiértékelésre is sor kerül: 2025. október 11. Mátyusföldi Íjászviadal/ Nagyfödémesi Íjászok/ EkoparkRelax Diószeg

A Felvidéki 6-os versenysorozat negyedik állomásának, a Sólyom Próbának a dobogósai kategóriánként:

Tradicionális íj – mini fiú kategória:

Hiros Levente 1. helyezés

Kopecsni Bars 2. helyezés

Tradicionális íj – gyerek fiú kategória:

Hajtman Nimród 1. helyezés

Nagy Levente Róbert 2. helyezés

Molnár Levente 3. helyezés

Vadászreflex íj – gyerek fiú kategória:

Nagy Zoltán Tamás 1. helyezés



Tradicionális íj – ifjúsági lány kategória:

Sándor Réka 1. helyezés

Gyurkovics Virág Hanna 2. helyezés

Tradicionális íj – ifjúsági fiú kategória:

Varga Hunor 1. helyezés

Haim Olivér 2. helyezés

Icso Levente 3. helyezés

Vadászreflex íj – felnőtt női kategória:

Potocki Katalin 1. helyezés

Križanová Henrieta 2. helyezés

Tradicionális íj – felnőtt női kategória:

Mezzei Mónika 1. helyezés

Gyurkovics Anikó 2. helyezés

Longbow íj – felnőtt férfi kategória:

Križan Cyril 1. helyezés

Vadászreflex íj – felnőtt férfi kategória:

Horváth Tamás 1. helyezés

Bobek Roland 2. helyezés

Potocki Maroš 3. helyezés

Tradicionális íj – felnőtt férfi kategória:

Héder Dániel 1. helyezés

Jónás László 2. helyezés

Lelkes László 3. helyezés

Tradicionális íj – veterán férfi kategória:

Mezzei Péter 1. helyezés

A Felföldi Dalia Iskola által szervezett dinamikus íjászpárbajok győztesei kategóriánként:

Amőba íjászpárbaj – felnőtt nő kategória

Mezzei Mónika 1. helyezés

Chovan Lilla 2. helyezés

Križanová Henrieta 3. helyezés

Amőba íjászpárbaj – felnőtt férfi kategória

Mezzei Péter 1. helyezés

Héder Dániel 2. helyezés

Bohák József 3. helyezés

Amőba íjászpárbaj – ifjúsági kategória

Haim Olivér 1. helyezés

Varga Hunor 2. helyezés

Hajtman Nimród 3. helyezés

Egycélos ráfutós íjászpárbaj – felnőtt nő kategória

Mezzei Mónika 1. helyezés

Chovan Lilla 2. helyezés

Križanová Henrieta 3. helyezés

Egycélos ráfutós íjászpárbaj – felnőtt férfi kategória

Sólya István 1. helyezés

Chládek László 2. helyezés

Jónás László 3. helyezés

Egycélos ráfutós íjászpárbaj – ifjúsági kategória

Haim Olivér 1. helyezés

Varga Hunor 2. helyezés

Icso Levente 3. helyezés

A Felvidéki 6-os versenysorozatról itt talál további információkat.

Chovan Lilla/Felvidék.ma