A Dalia Próba Gömörpéterfalán

Márciusban vette kezdetét a Felvidéki 6-os íjászverseny, melynek megálmodója és főszervezője a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub. A Dalia Próbát, a versenysorozat ötödik állomását a magyar nemzeti harcművészetet oktató Felföldi Dalia Iskola szervezte meg központjukban, a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Házban.
A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub együttműködik több felvidéki csapattal is. Ennek az összefogásnak köszönhetően fél éven keresztül különböző helyszínekre látogatnak el a résztvevők, ahol tapasztalatokat szerezhetnek és fejleszthetik tudásukat. A visszatérő íjászok között szoros barátságok és kötelékek alakultak ki az évek során.
Idén Zselízen, Farnadon, Gútán, Marcelházán, Gömörpéterfalán és Nagyfödémesen talált befogadó környezetre a kezdeményezés.
A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub vezetői Bogár Péter és Bogár Valéria, akik világbajnoki címmel rendelkező íjászok és íjkészítők. Céljuk, hogy a hagyományőrző közösségek kölcsönösen támogassák egymást, összetartóak legyenek az íjászok függetlenül attól, hogy hol élnek és milyen stílusban lőnek. Elsősorban a tradicionális íjak népszerűsítése fontos számukra, de az igénylők kérésére vannak kategóriák a reflex és ablakos longbow íjak használatára is.
Gömörpéterfalára 39 versenyző érkezett. Az eseményt Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola alapítója és vezetője, valamint a Bogár házaspár nyitotta meg.
A következő csapatokból érkeztek a résztvevők: Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, Nagyfödémesi Íjászok, Phontos Íjászcsapat, Toportyán Íjászcsapat, Aranyszarvas Íjászklub, Karchai Íjászok, Antares 3D, Triász Íjász Egyesület, Felföldi Dalia Iskola, Lukostrelecký klub Malinovo.
Kicsi gyerekektől kezdve az idős korosztályig bárki versenyezhet a korcsoportok szerint. Emellett három nagy kategória van: 1. történelmi íjak – férfi és női (pusztai íj és történelmi ablak nélküli longbow, a nyílvessző teste csak természetes alapanyagú lehet, műanyag nock megengedett); 2. vadászreflex – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző); 3. ablakos longbow – férfi és női (bármilyen anyagú nyílvessző).
Minden állomáson van 6 azonos cél, ami a közös kiértékelésbe kerül be, ezenkívül az adott szervezők is készülnek különböző nehézségű feladatokkal.
Gömörpéterfalán a dombos tájat is kihasználták. Nemcsak a sík terepen, hanem a hegyen és a lejtőkön is lőni kellett.
A Daliák a dinamikus íjászat képviselői, ezért két különleges versenyszámmal készültek az érkezőknek. Az amőba és az egycélos ráfutós íjászpárbaj nagyon izgalmas feladatnak bizonyult a többi íjász számára.
A 6 azonos cél: 1. Kazak Zhamby, 30 m; 2. japán cél, 28 m; 3. katona, 3 pozíció, 35 m; 4. gyorslövészet tegezből, 18 m, 20 másodperc; 5. puta, 45 m; 6. fita, 40-80 m. A közös végső kiértékelésbe csak az a versenyző kerülhet be, aki a Felvidéki 6-os versenysorozat legalább 4 állomásán részt vesz.
A sorozat utolsó állomásának időpontja és helyszíne, ahol a végső kiértékelésre is sor kerül: 2025. október 11. Mátyusföldi Íjászviadal/ Nagyfödémesi Íjászok/ EkoparkRelax Diószeg
A Felvidéki 6-os versenysorozat negyedik állomásának, a Sólyom Próbának a dobogósai kategóriánként:
Tradicionális íj – mini fiú kategória:
Hiros Levente 1. helyezés
Kopecsni Bars 2. helyezés
Tradicionális íj – gyerek fiú kategória:
Hajtman Nimród 1. helyezés
Nagy Levente Róbert 2. helyezés
Molnár Levente 3. helyezés
Vadászreflex íj – gyerek fiú kategória:
Nagy Zoltán Tamás 1. helyezés
Tradicionális íj – ifjúsági lány kategória:
Sándor Réka 1. helyezés
Gyurkovics Virág Hanna 2. helyezés
Tradicionális íj – ifjúsági fiú kategória:
Varga Hunor 1. helyezés
Haim Olivér 2. helyezés
Icso Levente 3. helyezés
Vadászreflex íj – felnőtt női kategória:
Potocki Katalin 1. helyezés
Križanová Henrieta 2. helyezés
Tradicionális íj – felnőtt női kategória:
Mezzei Mónika 1. helyezés
Gyurkovics Anikó 2. helyezés
Longbow íj – felnőtt férfi kategória:
Križan Cyril 1. helyezés
Vadászreflex íj – felnőtt férfi kategória:
Horváth Tamás 1. helyezés
Bobek Roland 2. helyezés
Potocki Maroš 3. helyezés
Tradicionális íj – felnőtt férfi kategória:
Héder Dániel 1. helyezés
Jónás László 2. helyezés
Lelkes László 3. helyezés
Tradicionális íj – veterán férfi kategória:
Mezzei Péter 1. helyezés
A Felföldi Dalia Iskola által szervezett dinamikus íjászpárbajok győztesei kategóriánként:
Amőba íjászpárbaj – felnőtt nő kategória
Mezzei Mónika 1. helyezés
Chovan Lilla 2. helyezés
Križanová Henrieta 3. helyezés
Amőba íjászpárbaj – felnőtt férfi kategória
Mezzei Péter 1. helyezés
Héder Dániel 2. helyezés
Bohák József 3. helyezés
Amőba íjászpárbaj – ifjúsági kategória
Haim Olivér 1. helyezés
Varga Hunor 2. helyezés
Hajtman Nimród 3. helyezés
Egycélos ráfutós íjászpárbaj – felnőtt nő kategória
Mezzei Mónika 1. helyezés
Chovan Lilla 2. helyezés
Križanová Henrieta 3. helyezés
Egycélos ráfutós íjászpárbaj – felnőtt férfi kategória
Sólya István 1. helyezés
Chládek László 2. helyezés
Jónás László 3. helyezés
Egycélos ráfutós íjászpárbaj – ifjúsági kategória
Haim Olivér 1. helyezés
Varga Hunor 2. helyezés
Icso Levente 3. helyezés
Chovan Lilla/Felvidék.ma