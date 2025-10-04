Az alsósztregovai Madách Imre Irodalmi Nap képekben

8
Az alsósztregovai Madách-kastély október 3-án huszonegyedik alkalommal adott otthont a Madách Imre Irodalmi Napnak. Az esemény középpontjába Fráter Erzsébet került. Idén emlékezünk meg Madách Imre néhai felesége halálának 150. évfordulójáról.
Az eseményen több előadás is foglalkozott a hányatatott sorsú felességgel. Ugyanakkor a kastélyparkban két évvel ezelőtt létrehozott Madách Pantheon emléktábláinak sora is bővül, ahogy emlékfák kiültetésére is sor került.
A részletes beszámoló ITT olvasható.
A szerző felvételei.
Pásztor Péter/Felvidék.ma