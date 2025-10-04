Az alsósztregovai Madách Imre Irodalmi Nap képekben

Az alsósztregovai Madách-kastély október 3-án huszonegyedik alkalommal adott otthont a Madách Imre Irodalmi Napnak. Az esemény középpontjába Fráter Erzsébet került. Idén emlékezünk meg Madách Imre néhai felesége halálának 150. évfordulójáról.

Az eseményen több előadás is foglalkozott a hányatatott sorsú felességgel. Ugyanakkor a kastélyparkban két évvel ezelőtt létrehozott Madách Pantheon emléktábláinak sora is bővül, ahogy emlékfák kiültetésére is sor került.

A részletes beszámoló ITT olvasható.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma