DSD német nyelvvizsga-bizonyítványok átadása a Selye János Gimnáziumban

Október 8-án, szerdán került sor a Selye János Gimnáziumban a Deutsches Sprachdiplom (DSD) nyelvvizsga-bizonyítványok hivatalos átadására. Az eseményen meghívott vendégként részt vett a szlovákiai DSD-programhálózat megbízott pozsonyi képviselője, Karin Rutzka, Andruskó Imre igazgató, a diákok és német nyelvet oktató tanáraik, Fekete Judit és Cibulka Csilla.

A komáromi gimnázium immár 26. éve kínál lehetőséget arra, hogy diákjai részt vegyenek a DSD-programban, és felkészüljenek erre a rangos, nemzetközileg elismert német nyelvvizsgára. A DSD-bizonyítvány megszerzése komoly teljesítmény: igazolja a tanulók magas szintű nyelvi kompetenciáját, és kaput nyit a német nyelvű felsőoktatás, valamint a nemzetközi munkaerőpiac felé. A diákok szép sikerei elhivatottságukról, kitartó szorgalmukról, céltudatosságukról tanúskodnak. Akikre ez alkalommal büszkék lehetünk: Varga Bálint IV. A, Persei Jenő IV. B, Presinszky Emma IV. B, Prinoth Dávid IV. B, Kovács Aletta VIII. N, Simonics Mátyás VIII. N.

A Selye János Gimnázium büszke arra, hogy negyedszázados hagyománnyal segíti tanulóit a német nyelv elsajátításában. Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy diákjaik testközelből is megéljék, magukba szívják a német kultúrát, hagyományokat.

Az iskolai év folyamán rendszeresen szerveznek tanulmányutakat: decemberben nem hiányozhat a karácsonyra hangolódás Bécsben, alsó tagozatos kisgimiseinknek egynapos bécsi, illetve egyéb ausztriai kirándulást szerveznek, nem utolsósorban évente eljutnak többnapos németországi vagy ausztriai tanulmányútra. A tanulás élményeken keresztül a leghatékonyabb formája az ismeretek elsajátításának.

A kirándulások sikere miatt és motivációként idén is szerveznek bécsi projekthetet „Die Jugendlernt Wien kennen” megnevezés alatt. Eddig már háromszor pályáztak sikeresen az említett projektre, és ez idén is sikerült. A költségek nagy részét az osztrák Iskolaügyi Minisztérium fedezi, így a tanulók igazán pénztárcabarát módon ismerkedhetnek a bécsi kultúrával, és olyan helyszínekre juthatnak el, mint az ENSZ-székház (Internationales Zentrum), Stephansdom, Parlament, Albertina, Technikai Múzeum, Szépművészeti Múzeum, és még sok más nevezetes intézmény.

A német nyelv tanulása különösen fontos napjainkban, hiszen ez Európa egyik vezető gazdasági és kulturális nyelve, amely számos lehetőséget biztosít a fiatalok számára

– legyen szó tanulmányokról, szakmai gyakorlatról vagy külföldi tapasztalatszerzésről. A nyelv ismerete nem csupán tudást ad, hanem tágítja a látókört, erősíti az önbizalmat és segíti a nemzetek közötti megértést.

A tanintézmény ezúton is köszönetet mond Karin Rutzkának szakmai támogatásáért és bátorító jelenlétéért, valamint minden tanárnak és diáknak, aki hozzájárul ahhoz, hogy a DSD-program továbbra is sikeresen működjön iskolánkban.

SJG/Felvidék.ma