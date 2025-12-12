Weisz Tibor és Mazács Mátyás étele tarolt a 7. Csallóköz legjobb étele versenyen

Hetedik alkalommal mérték össze tudásukat a csallóközi séfek a Csallóköz legjobb étele verseny keretein belül. A dióspatonyi Kukkonia Farm tankonyhájában október 16-án rendezett versenyen hat étterem csapata igyekezett bebizonyítani, hogy kreatív ételkölteményeik megállják a helyüket a régió éttermeiben. A verseny alakulását videósorozaton keresztül követhették végig az érdeklődők, s az utolsó videóból derült ki, hogy mely szakácsok és fogások nyűgözték le a zsűrit.

A nyárasdi Pallos Étterem és Kávézó képviseletében Szalacsi Szilárd és Hodossi Szabolcs, a nagymegyeri Corvin Étteremből a kétszeres győztes páros Polák Ferenc és Bódis Balázs, a dunaszerdahelyi Park Bistróból Weisz Tibor és Mazács Mátyás, a dunaszerdahelyi Villa Rosa étteremből Végh André és Herceg Tamás, a szintén dunaszerdahelyi New York Étteremből Banyák Tamás és Varga Denisza, a nagylúcsi R-VIN WINEBAR-ból pedig Kiss Ádám és Gulázsi Tibor munkáját követhettük végig.

A tematikát idén a szárnyasokból készült ételek és a helyi, csallóközi alapanyagok adták. A versenyfogások elkészítésére három óra állt rendelkezésre, amelyeket ezután szakmai zsűri értékelt. A háromtagú zsűri – Csécsei László (a lajoskomáromi Páskom 1802 Gasztroműhely konyhafőnöke), Szabó Tibor (lajoskomáromi Páskom Cottage bisztró séfe) és Fejes Rudolf (privát séf) – mesés tányérokat kóstolt végig, és nem volt könnyű dolguk a döntésnél.

Az első helyet a már összeszokott Weisz Tibor és Mazács Mátyás páros érdemelte ki, akik a Duna ihlette fürj: csallóközi rakott krumpli, vörösmurcis jus étellel nyűgözték le a zsűrit.

A győztes étel januárban kerül fel az éttermük étlapjára, így bárki megkóstolhatja azt.

A második helyre a Banyák Tamás-Varga Denisza kettős futott be (fogásuk: Kacsaduó, zellerpüré, citrusos bébirépa, marinált cékla, karalábésaláta, céklás ropogós, kacsa jus), a harmadik helyen pedig Végh André és Herceg Tamás (fogásuk: Tanyasi csirke – spenót és szarvasgomba) végzett. A zsűri szerint a többi fogás is magas színvonalú volt, és kisebb finomításokkal bármely étteremben megállnák a helyüket. A verseny védnökei, Bindics Imre és Czucz Péter hangsúlyozták: a szakácsok közötti együttműködés és a tapasztalatcsere erősíti a régió gasztronómiai színvonalát.

Akárcsak az előző években, idén is egy videósorozaton keresztül mutatták be az éttermeket, a szakácsokat és a versenyt, de teret kaptak a helyi kistermelők is. A négyrészes videósorozat megtekinthető a a Región Žitný ostrov – Csallóköz régió és Kukkonia Community Facebook-oldalakon.

A regionális gasztroverseny megálmodói – a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a Kukkonia Polgári Társulás – célja, hogy a helyi éttermeket innovatív, ugyanakkor hagyománytisztelő ételek megalkotására ösztönözzék, minőségi, csallóközi alapanyagok felhasználásával. A rendezvény megvalósítását a Szlovák Köztársaság Idegenforgalmi és Sportminisztériuma támogatta.

Bazsó Tímea/Felvidék.ma