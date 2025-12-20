Home Itt és Most Tavaly összesen 142 813 egyetemi hallgató volt Szlovákiában
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Tavaly összesen 142 813 egyetemi hallgató volt Szlovákiában, közel 57 százalékuk nő volt – áll a felsőoktatás helyzetéről szóló 2024-es jelentésből, amelyet szerdán vett tudomásul a kormány.

„Az állami egyetemeknek 120 288 hallgatójuk volt, ezekben az intézményekben 2024-ben 56,65 százalék volt a nők aránya. A doktori képzéseken ez az arány 49,54 százalék volt” – közölte az oktatási minisztérium.

A jelentésben az áll, hogy a magánegyetemeknek tavaly 18 174, az állami egyetemeknek 4351 hallgatójuk volt.

Az előző évhez képest 5133-mal emelkedett az egyetemi hallgatók száma – a nyilvános egyetemek hallgatóinak száma 2731 fővel, az állami egyetemeké 300, a magánegyetemeké pedig 2102 fővel emelkedett.

A minisztérium tájékoztatása szerint a külföldi hallgatók száma éves szinten 17,81 százalékkal, 21 912-ől 25 815-re emelkedett.

TASR/Felvidék.ma

