A Fico-kabinet minden hónapra tervez egy kihelyezett kormányülést

(Fotó: Robert Fico, Facebook)

Idén még 13 kihelyezett kormányülést tartunk. A következő februárban lesz Galgócon és Nagyszombatban – közölte Robert Fico miniszterelnök a szerdai, pozsony-ligetfalui kormányülés után.

„Márciusban kétnapos ülést tartunk. Az egyik napon Komáromban, Vágsellyén és Léván, a másodikon Érsekújvárban és Nyitrán ülésezünk” – mondta Fico, és hozzátette, minden hónapban lesz egy kihelyezett kormányülés.

A miniszterelnök elmondta, a kormány célja az, hogy idén legalább a járások felébe eljusson.

„A második felébe 2027-ben mennénk el, abban az évben, amikor szeptember végén a parlamenti választás lesz” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma

