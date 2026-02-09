Gesztetei télűző farsangi felvonulás

Vidám énekszó, farsangi rigmusok, kolbász és szalonna illata, nevető gyerekek és összetartó közösség – így búcsúztatták a geszteteiek a telet február 7-én. A Csemadok Gesztetei Alapszervezete idén is megszervezte hagyományos télűző farsangi felvonulását, amely immár több mint két évtizede része a falu közösségi életének.

„Minden évben megrendezzük ezt a télűző farsangi felvonulást. Lovunk sajnos nincs, pedig az lenne az igazi, de megteszi a traktor is” – mesélte mosolyogva Albert Éva, a Csemadok Gesztetei Alapszervezetének elnöke.

A menet a falu elejéről indult, énekszóval haladva végig az utcákon. A gyerekek a járdán vonultak, farsangi versikékkel és kántálással köszöntötték a házak lakóit, akik örömmel fogadták őket.

A kapuknál nem maradt el az adakozás sem

Kolbász, szalonna, tojás, édesség, sós és édes finomságok, sőt innivaló is került a kosarakba.

„Amit kaptunk, azt az asszonyaink a kultúrházban elkészítették, ott folytatódott a mulatság, meghívtuk az adakozókat is” – mondta Albert Éva.

A felvonulás és a közös ünneplés reggel tíz órakor kezdődött, és csak az esti órákban ért véget. A kultúrházban kötetlen beszélgetés, közös étkezés és még egy kis tánc is belefért. „Idősebbek is eljöttek, nagyon boldogok voltak, és mondták, hogy többször kellene így összejönnünk. Ezeknek az alkalmaknak óriási közösségépítő ereje van” – hangsúlyozta az elnök asszony.

A kiszebáb elégetése és körbetáncolás

Mint megtudtuk, a program fontos része volt a kiszebáb elégetése is. Miközben a tél jelképe lángra kapott, a résztvevők tavaszváró dalokat énekeltek, köztük a jól ismert Tavaszi szél vizet áraszt kezdetűt.

A gesztetei farsangi télűzés gyökerei a kétezres évek elejére nyúlnak vissza. Bár a járvány idején voltak kényszerű kihagyások, a hagyomány újra teljes fényében él.

„Csomán láttam először ilyet, onnan hoztam az ötletet. Ott nőttem fel, ott is Csemadok-tag voltam, és nagyon tetszett. Gondoltam, próbáljuk meg Gesztetében is – és úgy látszik, jó döntés volt. Szeretik itt is ezt a hagyományt” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Albert Éva.

Az összetartozás érzését erősítették

Az idei rendezvényen a község polgármestere is részt vett, sőt a felvonulás élére állt, kolomposként vezette a menetet.

Bár a férfiak többsége nem öltözött jelmezbe, az asszonykórus és a gyerekek népviseletes ruhái így is igazi ünnepi hangulatot teremtettek. „A lényeg az volt, hogy együtt voltunk, és sokan bekapcsolódtak” – fogalmazott Albert Éva.

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak, akik részt vettek a felvonuláson, valamint a nagylelkű adakozóknak a sok finomságért. A felajánlások egy része a Csemadok közelgő, március 7-i évzáró rendezvényét is gazdagítja majd. Gesztetében tehát nemcsak a telet sikerült elűzni, hanem újra megerősíteni azt is, ami a legfontosabb: az összetartozás érzését.

HE/Felvidék.ma