A Reviczky Társulás éves közgyűlése Léván

Rendes éves közgyűlésére invitálta minden tagját és szimpatizánsát a lévai magyar házat üzemeltető Reviczky Társulás. A közgyűlés fő feladata az volt, hogy az elmúlt év rendezvényeinek és infrastrukturális fejlesztéseit bemutassa.

Urbán Zoltán elnök üdvözölte a társulás tagjait, vendégeket, valamint a megjelent közönséget majd egy perc néma csenddel megemlékeztek elhunyt tagjaikról és barátaikról.

A megemlékezést követően Urbán Zoltán felkérte Somogyi Alfrédot a SZAKC elnökét, hogy mondja el köszöntőjét. Somogyi Alfréd megköszönte Ševeček Juditnak a társulás titkárának az együttműködést a magyar igazolványok intézésével kapcsolatban, és megköszönte a Reviczky Társulásnak a partnerséget és együttműködést. Köszöntőjében kifejezte elismerését az eddig elvégzett munkáért és tevékenységért, melyet közösségünkért tesz és a továbbiakhoz sok erőt, egészséget, kitartást kívánt. Kiemelte, hogy hagyományt szeretne teremteni és míg az egészsége engedi minden közgyűlésen részt fog venni, mellyel így kifejezheti támogatását. Köszöntőjét eme idézettel zárta.

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Timóteus 1:7 RÚF)

Ezt követően a tagság megszavazta a közgyűlés programját, a munkaelnökséget, a szavazatszámláló- és mandátumvizsgáló, valamint a javasló bizottságot. Urbán Zoltán ismertette a társulás pénzügyi jelentését, melyből kiderült, hogy a társulás kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Ifj. Ševeček Judit a Reviczky Társulás titkára felolvasta az ellenőri bizottság beszámolóját, mivel az ellenőri bizottság tagjai nem tudtak jelen lenni a közgyűlésen. Az ellenőrző bizottság tagjai közgyűlését megelőzően ellenőrizték, hogy a társulás szervei az alapszabályzatban megállapított előírásokat betartva járnak-e el, továbbá, hogy a társulás pénzeszközeit a Reviczky Társulás éves tervében előirányzott feladatok célszerű megvalósításának értelmében használták-e fel. Megállapítást nyert, hogy a vizsgálat tárgyát képező tételek rendben találtattak.

Ezután Urbán Zoltán elnök a 2025-ös évben lezajlott javításokat mutatta be. Közülük említést érdemel a Reviczky Ház bejárati folyosójának falának (vakolat, festés, burkolat ) tatarozása és egy vendégszoba kialakítása. Kiemelte, hogy a fejlesztések nem valósulhattak volna meg a Bethlen Gábor Alap támogatása nélkül.

A továbbiakban az egyes szakosztályvezetők összegezték rendezvényeiket, így az irodalmi, helytörténeti és zenei szakosztályok mellett a Reviczky Házban 2025-ben megrendezett időszakos kiállításokról is átfogó képet kaphattak a jelenlévők id.Ševeček Judit, Müller Péter, Ürge László és Péter József beszámolói által. Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok ligája elnöknője a Reviczky Házban működő könyvtár és könyvesbolt tevékenységét ismertette, majd ifj. Ševeček Judit titkár a szakosztályokhoz nem köthető, egyéb nagyobb tömegeket megmozgató közösségépítő rendezvényeket és a társulás külső kapcsolatait ápoló aktivitásokat is bemutatta.

Az éves beszámoló után a közgyűlés megszavazta az új tag jelentkezését, s így a tagság egy új taggal bővült. A közgyűlés már a hagyományokhoz hűen házi áldással zárult.

A közgyűlés végezetül elfogadta az alábbi feladatokat tartalmazó határozatot:

1. tagságával együtt aktívan vegyen részt Léva város első írásos említésének 870.

évfordulója alkalmából előkészítésben lévő – minden lévai magyar szervezet és

intézmény által támogatott – „Léva aranykora” c. történelmi színdarab sikeres

megvalósításában.

2. Pályázatokon keresztül tegyen előkészületeket a 2027-ben megalapításának 30.

évfordulóját ünneplő Társulásunk emlékkönyvének 2027-i évi sikeres kiadásához.

3. Léva város első írásos említésének 870. évfordulója alkalmából – a már létező lévai

régi képeslap állandó kiállítás mintájára – készítsen régi lévai fényképekből egy a

régi Léva neves történelmi eseményeit, iskoláit, intézményeit, egyleti, kulturális,

társadalmi és gazdasági életét bemutató állandó kiállítást, melynek középpontjában

a régi lévaiak állnak.

Ševeček Judit/Felvidék.ma