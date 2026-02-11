Ukrajna humanitárius válságának egyetlen megoldása a béke

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén az Ukrajnában dúló háború következményeként bekövetkező humanitárius válságról folytatott eszmecserét.

Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja

felszólalásban arra hívta fel a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy Magyarország folyamatos támadásoknak van kitéve békepárti álláspontja miatt, a kezdetektől segíti a bajba jutott országot:

„A háború kitörése óta támogatjuk Ukrajna lakosságát, történelmünk legnagyobb humanitárius segítségét, közel kettőszázmillió euró támogatást nyújtva és védelmet biztosítva az országunkban menedéket keresőknek. Az energiaválság kezelésében is segítjük Ukrajnát. Az ország teljes áram- és földgázimportjának több mint negyven százaléka Magyarországról érkezik, s ezáltal az elsőszámú villamosenergia és földgázellátója vagyunk az országnak.”

„Magyarország a kezdetektől elítéli az orosz agressziót és a béke mellett áll ki, mégis igazságtalan támadások érik. Pedig a tények makacs dolgok” – emelte ki a képviselő.

„A fegyverek okozta pusztítás, az áramszünetek, a fűtetlen lakások, az extrém hideg tűrhetetlen, emberhez méltatlan humanitárius válsághelyzetet idézett elő Ukrajnában. Higgyék el nekem, mert én onnan jövök, hogy a lelkileg és testileg megviselt lakosságot már csak a remény élteti, hogy a békekezdeményezések hamarosan célba érnek” – ismertette az Ukrajnában tapasztalható realitást a kárpátaljai származású képviselő.

A képviselő kiemelte: „A béke az egyetlen eszköz, amely megszünteti a fegyverek zaját és véget vet a pusztításnak. És aki más politikát erőltet, kárt okoz a helyieknek.”

Ferenc Viktória, élve az alkalommal, hogy Marta Kos bővítési biztost személyesen vonhatja kérdőre a kényszersorozások ügyében, kifejtette: „Hadd szóljak azokról az emberi jogsértésekről is, amelyeket a jogtalan toborzás során szenved el a helyi lakosság, s amelyeknek tragikus következményei vannak. Ön, biztos asszony, elismerte, hogy tudomása van a jogsértésekről, mégsem kíván a problémával foglalkozni, hiába hívtuk fel erre a figyelmét írásban. Pedig ez is egy emberi krízis, egy válsághelyzet, amin csak a béke segíthetne.”

Sajtóközlemény/Felvidék.ma