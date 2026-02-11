Home Régió Megújul a dunaszerdahelyi hajléktalanszálló
Régió

Megújul a dunaszerdahelyi hajléktalanszálló

BN
BN
Fotó: dunstreda.sk

Dunaszerdahely városa megkezdi a Kukučín utcában található hajléktalanszálló épületének felújítását és átalakítását. A beruházás célja egy többfunkciós krízisintervenciós központ létrehozása, amely a nehéz élethelyzetbe került személyek számára nyújt majd segítséget – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ivicze Zita, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal munkatársa.

„A projekt magában foglalja a meglévő éjjeli menedékhely megőrzését, egy menhely kialakítását, valamint egy átfogó energetikai korszerűsítést, amely hosszú távon fenntarthatóbb működést biztosít az intézmény számára” – ismertette Ivicze. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2026 júniusának végéig tartanak.

A beruházás első ütemének összköltsége megközelíti a 628 ezer eurót, amelyből mintegy 597 ezer eurót európai uniós és állami forrásokból fedeznek. „Az önkormányzat önrésze mindössze 31 400 euró, ami a projekt teljes értékének körülbelül öt százaléka” – tette hozzá.

A projekt következő szakaszára – amely az épület berendezését, felszerelését, biztonságtechnikai elemek kiépítését, valamint az akadálymentesítést foglalja magában – a város 309 ezer euró összegű, vissza nem térítendő támogatásra nyújtott be pályázatot.

A kivitelezés ideje alatt az éjjeli menedékhely ellátottjainak ideiglenes elhelyezését a közösségi központ helyiségeiben biztosítják.

A projekt keretében sor kerül az épület hőszigetelésére, a fűtési és az elektromos rendszer korszerűsítésére, valamint a nyílászárók cseréjére.

A tervek szerint az energiafogyasztás mintegy 74 százalékkal csökken. A második ütemben napelemek telepítését, kamerarendszer kiépítését, modern tűzvédelmi megoldások bevezetését, valamint az akadálymentes megközelítés biztosítását tervezik.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

