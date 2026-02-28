Imavasárnap fenyegetett és üldözött keresztyénekért

Ha valamire nagyon szüksége van a mai emberiségnek, keresztyénségnek, mindnyájunknak, az az imádság. Mint első és végső menedékünkre, oltalomkérő belső segélyhívásra, az első ellenlépésre minden gonoszsággal szemben. A bénító tehetetlenség fóbiája ellen. Nem csak azért, mert a keresztyénüldözés sok helyen még az ősgyűlölet brutális fegyverével, a mechanikai gyilkolás „bunkósbotjával” folyik, hanem kivált azért, mert elérkeztünk, sőt benne vagyunk a digitális, algoritmusok által vezérelt gyűlölet világkorszakában.

Ma a világon 388 millió keresztyén él közvetlen fizikai, és közvetett, technikai fenyegetésben. Az emberiség nagy bálványa, az algoritmus attól függően, ki használja, és mire, lehet áldás, de lehet átok is.

Tény: a jövőt e tekintetben meghatározó digitális infrastruktúra lett a „puha, lágy, de mindennél veszélyesebb mesterséges üldözés módja”. A 2,6 milliárd keresztyénből Afrikában minden 5. keresztyén, Ázsiában minden 2. keresztyén, Latin-Amerikában minden 16. keresztyén van kitéve közvetlen vagy közvetett fenyegetettségnek.

2026-ra minden 7. keresztyénre jut valamilyen fizikai vagy digitális fenyegetés. 2018-hoz képest, amikor 215 millió volt az üldözöttek száma, 2026-ra ez 80,5%-ra nőtt. Ebben az ugrásszerű növekedésben a digitális diktatúrák felemelkedése játssza az elsődleges szerepet, főként Kelet-Ázsiában. 2018-ban még csak 58 országban mértek magas szintű üldözést, ez mára 79-re nőtt.

A megvalósítás módját illetően 2020 óta elindult a digitális falak technikai kiépítése Indiában, Kínában. A „kirobbanó erőszak” véres eseményeit Nigéria produkálja, ahol a templomi merényletek következtében több mint 6 ezer hívő halt meg. „Az elhurcolások kora” különösen Nicaraguában virul, az emberrablás módszerével 3 829 esetet regisztráltak. Mit lehet tenni ebben az egyre kedvezőtlenebb helyzetben?

Kétségtelenül az ima békés, szelíd fegyvere az első. Ha nem tudunk önmagunkon túlra imádkozni, a kiváltképpen kritikus helyzetben élő testvérekért, akkor a saját hitünk, imaéletünk, együttérzésünk gyengül meg.

De vannak más eszközeink, szövetségeseink is. Ez a technika és a hit hatékony kooperációja. Néhány ezek közül.

A digitális hit-, és hívővédelem egyetemessége

A világkeresztyénségben 2026-2031 között első helyre kerül a digitális védelem. Egyrészt a technikai megfigyelés elleni védekezés, másrészt a digitális eszközök igénybevétele ellenséges lépések megelőzésére.

A preventív keresztyénség védelem és a digitális ellenállás formái között mára megjelentek az algoritmusok is. Prediktív elemzésekkel az algoritmusok elemzik a katonai vagy fegyveres csoportok mozgását, a közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd fenyegetés irányait, és megelőző riasztást tudnak kiadni.

Ilyen működik Nigériában és Indiában. Másutt az ún. deepfake-védelem működik, amelynek segítségével azonosítják és leleplezik a hívők lejáratására készített hamis videókat. Egyre több helyen működik a digitális álcázás, azaz megtévesztő adatokat kevernek a hívők digitális lábnyomába, ami bizonytalanná teszi felismerhetőségüket. Erős technikai digitális védelmi eszköz a műholdas megfigyelés (remote sensing), ami szinte forradalmasította az üldözés dokumentálását. Ez elérhetővé teszi bizonyítékok gyűjtését olyan zárt diktatúrákból, háborús övezetekből, ahová személyesen nem lehet belépni.

Így azonosítottak templomrombolásokat Irakban és Kínában, az észak-koreai kényszermunka táborokról, a nigériai tömeges keresztyén menekültáradatról, felperzselt termőföldekről és templomokról, lakóházakról az afrikai Szaheli-övezetben.

Az éjszakai és felhőátütő radarok segítségével már nem lehet a keresztyének elleni bűncselekményeket az időjárás mögé rejteni. Ugyanakkor a csúcstechnológia alkalmazása az üldözött keresztyének közötti kapcsolattartásban olykor nagyon kockázatos, így születnek a digitális mártírok, akik óvatlan technikai hiba következtében lesznek a fejlett megfigyelő rendszerek áldozataivá. Máskor a Júdás-effektus, az árulás segíti közösségek, személyek, kiscsoportok felszámolását.

Szaporodó digitális katakombák, imatűzfalak

A digitális katakombák kifejezés a 21. századi rejtőzködő, önvédelmi megoldásokra kényszerülő egyházainak a modellje. Amint a Római Birodalomban az őskeresztyének földalatti katakombákban jöttek össze, a mai üldözött hívők, az Isten Lelke által kínált józanság és tiszta gondolkodás vezérletével sokszor a világháló titkosított, decentralizált „zugaiba” húzódnak vissza.

Sok illegális keresztyén közösség láthatatlan gyülekezetet alkot Iránban és más ázsiai országban, és a neten minimális „digitális lábnyomot” hagynak hátra. Korábban hajnali 3-kor tartották összejöveteleiket a világháló segítségével, ilyenkor gyengébb volt a megfigyelés kontrollja.

A különféle felekezetek az üldözés által erősen érintett országokban sajátos digitális protokollokat dolgoztak ki, ami már több helyen vezetett el a jótékony felekezetközi digitális együttműködéshez, a kiberbiztonsági ökumené megvalósításához, ún. digitális zsilipeléssel. Saját 3 évtizedes kutatásaim és az MI (Mesterséges Intelligencia) önkritikus megállapításai nem véletlenszerűen kerültek összhangba.

2026-ra és a következő évtizedekben az MI nem csak elméleti veszély, hanem a keresztyénüldözés egyik legdinamikusabban fejlődő eszköze.

További technikai részletekről nemsokára bővebben tájékozódhatnak „Hit és hitvédelem az algoritmusok korában” című könyvemből.

Védelem, imatűzfal, tudatos, rendszeres imaélet, Hungary Helps

Az önvédelem szempontjából fontos tényezők: a kommunikációs fegyelem, az adattárolás és adatvédelem betartása, a humán faktor, azaz a képzés, önképzés naprakész állapotban tartása a fenyegető digitális eszközökről, s a lehetséges védelemről. Amennyire tudható, a Hungary Helps projektjei között is szerepel kiberbiztonsági infrastruktúra telepítése a különösen fenyegetett országok keresztyéneinek védelmére.

A védelem szempontjából fontos ismerni a legvalószínűbb jövőbeli trendeket. Ilyennek nevezem a „digitális hangyabolyt”, hiszen az emberiség totális digitális kontroll alá kerülhet, ahol a hit megélése a digitális száműzetés, a digitális Rodostó formáját öltheti egyes területeken. További trend a deszekularizációs hullám, azaz a technikai forradalom okozta lelki kiszáradás, otthontalanság globális sokkja, ennek nyomán a világvallások hatalmas újjáéledése, ami kiélezi a köztük lévő viszonyt.

A globális keresztyén elmozdulás miatt Európában csökken a keresztyénség, a világ más részein nő. Mindezek hatására a keleti társadalmi rendszerek börtönnel, digitális üldözéssel fenyegetik az ott élő keresztyéneket, a nyugati félteke digitális kirekesztéssel és a fogyasztói társadalom digitális bálványaival higítja fel őket.

Kialakul az okostelefonok és a közösségi média okozta dopamin függőség, elhalványul a lelki éberség és az istenképűség, az Imago Dei tudata. Másutt a vértelen mártíromság jelensége üti fel a fejét, amikor egzisztenciális hátrányok, munkahelyvesztés és egyéb ellehetetlenítés vár a hívőkre. Főként a hinduk és az iszlám uralta területeken. Mindezekkel szemben a digitális és a személyes identitásvédelem, az imádság védelmi tűzfala jelenthet védelmet. „Napi jótékony rutinná” kell váljon az imaéletünk.

Ha a muszlimok ötször imádkoznak tömegesen (erős kollektív identitásképzés!), akkor nekünk legalább a reformációt követő évszázadok magyar imavédőpajzsát naponta háromszor fel kellene emelnünk. Másokért, önmagunkért! Az ima a személyes én-idő visszavétele, ami segít kilépni, kiszabadulni az algoritmusok reakciódiktátumából, aminek következtében mindenütt odamenekülnek az emberek a kezükben lévő bálványhoz, a semmiféle megoldást nem adó mobilhoz.

A személyes idő visszavétele magunk és egymás számára életfontosságú! Erre módunk van minden nap, kivált az olyan minőségi alkalmakon, mint az üldözött és fenyegetett keresztyénekért történő szervezett, nemzetközi imavasárnap vagy belső szobánk imacsendje. Mindenkinek első és végső menedéke az imádság. Prima et ultima ratio – oratio! Áldott az Isten, hogy a keresztyén szabadság küzdelmeknek ezt a békés, szelíd eszközét ma is kínálja mindenkinek.

Ma, Reminiszere vasárnap fő Igéje támogasson ebben minket: Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak (Zsoltárok 25,6)

BL/Felvidék.ma