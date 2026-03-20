„Ma ahhoz kell bátorság, hogy valaki nemet mondjon a háborúra”

Szánthó Miklós a szombati budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) kapcsán azt mondta:

nem ideológia, hanem józan ész függvénye az, hogy valaki nemet mondjon a migrációra és igent mondjon a nemzetre,

igent mondjon a családra és nemet mondjon a genderideológiára, valamint igent mondjon a békére a háború helyett.

Most a legnagyobb „héják” Brüsszelben, Kijev támogatásában azok a korábban egyébként „pacifista és galamblelkű liberális szépelgők”, akik folyamatosan békéről, konszenzusról, kompromisszumról értekeztek, és a jobboldalt vádolták azzal, hogy militáns, agresszív és katonai retorikát használ – mutatott rá.

Hozzátette: ezzel áll szemben a jobboldal, „a jobboldali vagány csávók”, akik itt lesznek a CPAC-en, akik szerint nincs szükség migrációra, a nemzeti lét jobb, mint a nemzetközi lét, a család jobb, mint a magány, és a béke jobb, mint a háború.

Nyilván az utóbbi téma határozza meg a mostani CPAC Hungary-t – hangsúlyozta Szánthó Miklós.

A főigazgató kiemelte: az elmúlt hónapokban kézzelfoghatóvá vált az a veszély, hogy Magyarországot „bele akarják zsarolni” a háborúba, Ukrajna további finanszírozásába és katonai megsegítésébe.

Az olajblokád is azért van, hogy Magyarország hajoljon meg a brüsszeli, kijevi akarat előtt, menjen bele a háborúba, vagy az olajblokád révén kialakítani tervezett társadalmi destabilizáció és elégedetlenség révén mozdítsák el a jobboldali döntéshozókat Magyarországon, és helyükre olyanok érkezzenek – Magyar Péterék –, akik Ukrajnát minden eszközzel, anyagilag és katonailag is támogatnák – magyarázta.

A CPAC Hungary erre az egészre nemet mond, igent mond viszont arra, hogy a jobboldali konzervatív, patrióta, szuverenista erőknek győzniük kell, ezért is az a konferencia szlogenje, hogy „Fel, győzelemre!”

– közölte.

Szánthó Miklós tájékoztatása szerint a szombati budapesti CPAC-en itt lesz a cseh miniszterelnök, a grúz miniszterelnök, lesznek magas rangú vendégek Dél-Amerikából, Izraelből, Ausztráliából, Japánból, valamint itt lesz a belga, a holland és az osztrák jobboldal vezetője is, két vendég nevét pedig később jelentik be.

Úgy fogalmazott: olyan „sztárparádé” lesz, ami egyfelől megmutatja, hogy Magyarország globálisan a többséghez tartozik, akár migrációról, akár családvédelemről, akár a békéről van szó.

Szánthó Miklós a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a CPAC kapcsán azt mondta, ma ahhoz kell bátorság, hogy valaki nemet mondjon a háborúra.

