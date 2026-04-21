Zajlik a Selye János Egyetemi Napok, fókuszban a fiatalok és a közösségépítés

Április 20. és 23. között zajlik a Selye János Egyetemi Napok rendezvénysorozata a komáromi egyetemen. A négynapos esemény tudományos, közéleti, kulturális és közösségi programokkal várja a hallgatókat és az érdeklődőket, a nyitónap egyik kiemelt eseménye pedig a szlovákiai magyar önkormányzatiság helyzetét és jövőjét középpontba állító kerekasztal-beszélgetés volt.

A hétfői nyitónap ünnepélyes megnyitóval és díjátadóval kezdődött, majd plenáris előadások és közéleti fórumok követték egymást. A program egyik hangsúlyos pontja A szlovákiai magyar önkormányzatiság helyzete és jövője című beszélgetés volt, melyen Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere és Nagyszombat megye képviselője, Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke és Csallóközcsütörtök polgármestere, valamint Gyarmati Tihamér, Nyitra megye képviselője vett részt. A beszélgetést – amelyen arról esett szó, milyen kihívásokkal néz szembe ma a hazai magyar önkormányzatiság, milyen lehetőségek rejlenek az önszerveződésben, és miként lehetne erősíteni a közösségi érdekérvényesítést a déli régiókban – Kállay András vezette.

A fórum rámutatott arra is, hogy az önkormányzatiság ügye nem pusztán intézményi vagy közigazgatási kérdés, hanem szorosan összefügg a helyi közösségek életképességével, a társadalmi aktivitással és a magyar közösség jövőjével.

Szóba került az is, hogy az önkormányzati rendszer problémái, az elhúzódó reformok és az érdeklődés csökkenése több településen is érezhető, ezért különösen fontos a fiatalabb generációk megszólítása.

A tegnapi nap folyamán Gubík László a Sirály Kollégiumba is kilátogatott, ahol Turi Ádámmal, a Magyar Ifjúsági Konferencia elnökével a FAITH Exchange Projekt keretében beszélgetett a fiatalokkal az őket foglalkoztató témákról. A találkozó egyik erőssége éppen az volt, hogy a meghívottak nem tértek ki a kérdések elől, így valódi párbeszéd alakulhatott ki a résztvevők és az előadók között. Az esemény ezzel jól illeszkedett az egyetemi napok szellemiségéhez is, hiszen nemcsak előadásokat, hanem közvetlen találkozási lehetőséget is kínált a fiatalok és a közéleti szereplők között.

A rendezvénysorozat kedden folytatódik, a programban elsősorban gazdasági, marketinges és tudományos témájú előadások kaptak helyet. A nap során szó esik a marketing erejéről, a digitális marketingről, a vállalkozásépítésről, emellett könyvbemutatót is tartanak, és külön blokk foglalkozik a mesterséges intelligencia, az akadémiai etika, valamint a klímasemlegesség és a fenntarthatóság kérdéseivel. Az esti programban DAC-filmvetítés szerepel a Sirály Kollégiumban.

Szerdán a tudományos élet kerül a középpontba, hiszen ekkor zajlanak a Tudományos Diákköri Konferencia szekcióülései. Az esti órákban már könnyedebb hangvételű közösségi program következik, hiszen stand-up comedy estre várják az érdeklődőket.

A zárónapon, csütörtökön ismét többféle programelem váltja egymást. A nap a Futás a jövőért elnevezésű eseménnyel indul, majd újra hangsúlyos szerepet kap a mesterséges intelligencia témája: plenáris előadás, kerekasztal-beszélgetés és további szakmai programok foglalkoznak az MI oktatási, tudományos, etikai és kulturális vonatkozásaival. A csütörtöki kínálatban történelmi előadás, tanár-diák focimeccs és a Sirály Éjszakája is helyet kap.

A Selye János Egyetemi Napok idei programja így egyszerre szól a tudományról, a közéletről és a közösségépítésről. A nyitónap önkormányzatisági fóruma, valamint a Sirály Kollégiumban tartott fiatalos hangvételű beszélgetés is azt mutatta, hogy a rendezvénysorozat nemcsak egyetemi esemény, hanem olyan találkozási pont is, ahol a felvidéki magyar közösséget érintő fontos kérdések is terítékre kerülnek.

SZE/Felvidék.ma