Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

A választáson győztes Tisza Párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők.

Magyar Péter ezután esküt tett az Országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat.

Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sulyok Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló.

Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként.

Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat – jelentette ki miniszterelnökké választása után Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén.

Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte: hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antall József.

„Tisztesség, bátorság, bölcsesség: miniszterelnökként kellő alázattal ebben fogok példát venni, és tanulni tőlük”

– fogalmazott. Hozzátette: „érzem és értem a felelősségem”.

A kormányfő hangsúlyozta: „nem azért állok most itt, mert különb vagyok bárkinél az országban”, hanem mert magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. Ez a bizalom, amelyet kaptak, egyszerre megtiszteltetés és súlyos erkölcsi kötelesség – hangoztatta.

A magyarok az évtizedek sodródásának lezárására adtak felhatalmazást

Magyar Péter azt mondta: az emberek arra adtak felhatalmazást, hogy új fejezetet nyissanak Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsanak, „hogy kezdjük újra”.

Azonban újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül

– mutatott rá.

Ezért szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség, és ha ezek bármelyike hiányzik, „a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd” – fogalmazott a miniszterelnök.

Az elsők között fogják benyújtani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Magyar Péter azzal indokolt: a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott.

Joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás, a közbeszerzésből hűbéri rendszer, a koncessziókból kiváltság – tette hozzá.

Kedden tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei

Kedd délután az Országggyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei – derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint.

Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről.

A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő.

Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok.

