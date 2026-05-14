Hat év után véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon

Magyarországon csütörtökön véget ért a veszélyhelyzet, amely az országban egy rövid időszak kivételével hat éven át volt érvényben. Eredetileg a COVID-19-járvány idején hirdették ki, majd 2022 májusától az ukrajnai háború miatt folyamatosan meghosszabbították. A rendkívüli intézkedések egy részét az új összetételű parlament tartósan beépítette a jogszabályokba.

Az elmúlt négy évben Orbán Viktor volt miniszterelnök kormánya az „ukrajnai fegyveres konfliktussal és humanitárius katasztrófával összefüggő” veszélyhelyzet keretében több mint 170 kormányrendeletet fogadott el. A rendkívüli intézkedések célja az volt, hogy a kabinet hatékonyan és gyorsan tudjon reagálni a felmerülő problémákra.

A bírálók arra figyelmeztettek, hogy a korábbi kormány a veszélyhelyzet idején rendeletekkel eltérhetett a törvényektől, illetve lehetősége volt az állampolgárok alapvető jogainak korlátozására, sőt akár felfüggesztésére is. A Tisza párt jelenlegi kormánya korábban bírálta ezeket az intézkedéseket.

Magyar Péter új magyar miniszterelnök a választási győzelem után arra kérte a távozó kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet, hogy a hivatalba lépő kabinetnek legyen ideje a vonatkozó törvények módosítására. A parlament azonban ehelyett május 9-én új törvényt fogadott el, amely a veszélyhelyzeti rendeletek egy részét tartósan beemelte a jogrendbe.

A törvény fenntartja a legfontosabb veszélyhelyzeti intézkedéseket, köztük a törlesztőrészletek elhalasztását azoknak a mezőgazdasági termelőknek az esetében, akiket fagy, aszály vagy az afrikai sertéspestis sújtott. Emellett megőrzi az üzemanyagárak maximálását, valamint egyes termékek esetében az árrésplafonokat is. A jogszabály meghosszabbítja a hideg időszakban nyújtott energiaár-támogatások biztosításának határidejét is.

A törvény május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba.

Felvidék.ma/TASR/MTI