Home Itt és Most Elkezdődött a Tisztítótűz-ügy tárgyalása, mind a tíz vádlott megjelent
Itt és Most

Elkezdődött a Tisztítótűz-ügy tárgyalása, mind a tíz vádlott megjelent

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Tibor Gašpar (Fotó: SITA/Kancelária NR SR)

A Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) besztercebányai kirendeltségén hétfőn elkezdődött a nagy figyelemmel kísért Tisztítótűz-ügy (Očistec) tárgyalása, amely egy bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával foglalkozik a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb szintjein a 2012 és 2018 közötti időszakban.

Mind a tíz vádlott megjelent a bíróságon, köztük Norbert B. nyitrai vállalkozó, Tibor G., a parlament jelenlegi alelnöke, aki 2012 és 2018 között országos rendőrfőkapitány volt, Dušan K. korábbi különleges ügyész, František I., a pénzügyőrség korábbi elnöke, Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S. és Milan M., a volt Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség magas beosztású vezetői, valamint Boris T. vállalkozó.

Bűnszervezet létrehozásával, irányításával és támogatásával, vesztegetéssel, kenőpénz elfogadásával, valamint hivatali visszaéléssel vádolják őket.

A vád szerint a csoport Norbert B. köré csoportosulva tevékenykedett. A vádlottak többsége nyilvánosan tagadta bűnösségét, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Júniusra napolták el a Tisztítótűz-ügy tárgyalását

Márciusban a nagykereskedelemben csökkent leginkább a foglalkoztatottság

A „Felvidék” szó miatt akarják eltávolítani Orosz Örst...

Május 12-én találkoznak Pozsonyban a slavkovi hármak államfői

A kormányfő megérkezett Moszkvába, a győzelem napi ünnepségre

Šutaj Eštok szerint a kormányfő moszkvai útja az...

Pellegrini a béke megóvására szólított fel a május...

Szombaton Putyin a kétoldalú együttműködés lehetőségeiről tárgyal a...

EURO MELANOMA 2026 – előzzük meg a bőrrákot!

Söder arra kérte a szlovák kormányfőt, hogy tartsa...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma