Júniusra napolták el a Tisztítótűz-ügy tárgyalását

Júniusra napolták el a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) besztercebányai kirendeltségén hétfőn elkezdődött, nagy figyelemmel kísért Tisztítótűz-ügy (Očistec) tárgyalását, amely egy bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával foglalkozik a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb szintjein a 2012 és 2018 közötti időszakban. Az ügyész a terjedelmes vádirat felolvasását sem kezdte meg.

Az elnapolás oka, hogy összevonták a vádat egy másik üggyel, amelyben Roman S. volt rendőr ellen folyik az eljárás. A két ügy összefügg, és ha nem vonják össze, kétszer kellett volna elvégezni a bizonyítási eljárást.

Az ügyész kijelentette, a döntést nem tekinti obstrukciónak, és nem zavarja meg a per lefolytatását. A tárgyalás június 1-jén folytatódik.

Mind a tíz vádlott megjelent a bíróságon, köztük Norbert B. nyitrai vállalkozó, Tibor G., a parlament jelenlegi alelnöke, aki 2012 és 2018 között országos rendőrfőkapitány volt, Dušan K. korábbi különleges ügyész, František I., a pénzügyőrség korábbi elnöke.

A vádlottak padján ül továbbá Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S. és Milan M., a volt Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség magas beosztású vezetői, valamint Boris T. vállalkozó.

Bűnszervezet létrehozásával, irányításával és támogatásával, vesztegetéssel, kenőpénz elfogadásával, valamint hivatali visszaéléssel vádolják őket.

A vád szerint a csoport Norbert B. köré csoportosulva tevékenykedett. A vádlottak többsége tagadja bűnösségét, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást.

