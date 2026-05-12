Főhajtás a világháborúk áldozatai előtt Dél-Csehországban

A II. világháború polgári és katonai áldozataira emlékeztek a Dél-csehországi Zlatá Korunában. Az idei évben a megemlékezés egyik szervezője és támogatója volt a Vitézi Rend, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia és Esterházy János tisztelőinek körei.

Fejet hajtottunk a kivégzett hőseink emlékhelyén a Zlatá Korunai emlékhelyen. Az itteni temetőben 5 magyar honvéd van eltemetve, akik a II. világháború utolsó napjaiban 1945 május 5-én lettek kivégezve a német hadsereg által a többi falubeli ellenállókkal egyben. Mint minden éven, az idén is a Rájov település főterén a hősöknek állított emlékműnél kezdődött a megemlékezés, amelyet a falu polgármestere, Stindl Milan nyitott meg. Majd a Prágai Magyar Nagykövetség nevében rendkívüli nagykövetünk dr.Baranyi András és Szabó Attila alezredes helyezett el koszorút az elesett hőseink emlékére.

A koszorúk elhelyezése után a résztvevők átvonultak a Zlatá Korunai temetőbe, ahol a hősök sírhelyei felett méltó emlékmű lett a falu lakosai által emelve. Itt a sírhelyek felett főt hajtottunk, majd koszorút helyeztünk el. Itt helyezték el a koszorút az Esterházy tisztelők, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia és a Vitézi Rend nevében Klaris Györgyi és Bálint Zoltán. Magyarországi nagykövetünk dr. Baranyi András és a falu polgármestere Stindl Milan beszédei után elhangzott a cseh és a magyar himnusz a Český Krumlov-i énekkar előadásával. Részünkre nagy megtiszteltetés volt, hogy magyarul elénekelték a himnuszunkat.

Megtiszteltetés volt részemre a temetőben találkozni az egyik kivégzett honvéd leszármazottjával, Nyiri Mihály úrral és fiával. Az egyik sírban Nyiri úr nagybátyja Mihály Gergely nyugszik. Megható találkozás volt. Utána a résztvevők átvonultak a Zlatá Korunai kolostorba, ahol egy kiállítás megnyitójára került sor. A helyi kultúrház és sportterem helyiségeiben egy kis megvendégelés várta a vendégeket. Ezt a helyi polgármesteri hivatal, a Vitézi Rend és a Felvidéki Kárpitos készítette egy kis borkóstolóval a megemlékezés résztvevői részére.

Bálint Zoltán