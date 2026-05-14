Zelenszkij tájékoztatta a B9 képviselőit a fronton uralkodó helyzetről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán tájékoztatta a Bukaresti Kilencek (B9) képviselőit a fronton uralkodó helyzetről, a katonai konfliktus fejleményeiről, a legmodernebb harctéri technológiák telepítéséről, és a háború áldozatainak számáról – tájékoztatott Peter Pellegrini köztársasági elnök a B9 csúcstalálkozó után.

Az elnök azt mondta, úgy tűnik, az ukrajnai háborúnak rövid távon nincs olyan katonai megoldása, amelynek alapján véglegesen visszaállítható lenne a konfliktus kitörése előtti állapot. Úgy fogalmazott, hogy meglehetősen nehéz a helyzet. „Ez inkább technológiai kérdés. A halálos zóna már több mint 30-40 kilométer kiterjedésű, amelyen nem lehet áthatolni” – mondta a sajtónak.

Ukrajna most egy 90 milliárd eurós uniós hitelre vár, hogy a dróngyártást újraindíthassa, mert jelenleg nincs elég pénz erre.

Az államfő elmondta „súlyos légi csapások érték” Ukrajnát a B9-országok találkozójának idején. Egy haditudósító tájékoztatása szerint szerdán drónokat lőttek le az ukrán légtérben, mindössze 50 kilométerre a szlovák határtól.

A NATO, a B9 és az északi országok képviselői egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatni kell Ukrajnát – mondta Pellegrini. „Arra a kérdésemre, hogy Zelenszkij elnök lát-e jelenleg lehetőséget ennek a konfliktusnak a katonai megoldására, egyértelműen az volt a válasz, hogy ez ma kapacitási okok, és a két fél hadereje miatt nem lehetséges” – mondta.

Pellegrini hozzátette, a vezetők úgy vélik, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét szorgalmazni fogja az intenzívebb diplomáciai tárgyalásokat. Emlékeztetett, hogy Trump a napokban Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Pellegrini kétoldalú tárgyalásokat is folytatott az ukrán elnökkel a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója során.

„Teljes mértékben egyetértek Alexander Stubb finn elnökkel, aki néhány nappal ezelőtt azt hangsúlyozta, amit mi már régóta gondolunk Szlovákiában, azaz hogy az Európai Uniónak is tárgyalásokat kell kezdenie Oroszországgal” – mondta a köztársasági elnök, hozzátéve, véleménye szerint nem kell a nagyhatalmak közötti megállapodásra várni.

Mint mondta, a közeljövőben tárgyalni fognak arról, ki képviselhetné az Európai Uniót az Oroszországgal folytatandó tárgyaláson.

Zelenszkij elmondta Pellegrininek, nemrég jó hangulatú beszélgetést folytatott Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnökkel. „Elmondta, úgy érzi, hogy miután teljesültek a feltételek, és újraindították a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia tartotta azt az álláspontját, hogy nem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt hitelt. Továbbá üdvözölte és nagyra értékelte, hogy a legutóbbi beszélgetés alkalmával kölcsönös látogatásokban állapodtak meg, és megbeszélték, hogy folytatják az együttes kormányüléseket. Vagyis ez pozitív reakció volt a szlovák miniszterelnök jelenlegi, Ukrajnával kapcsolatos viselkedésére” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma