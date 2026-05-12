Szudétanémet elnök: nem tudok egyetérteni a Beneš-dekrétumokkal

Nem tudok egyetérteni a Beneš-dekrétumokkal, mert a kollektív bűnösség elvén alapulnak – jelentette ki Bernd Posselt, a Csehszlovákiából kitelepített Szudétanémetek Honfitársi Szövetségének (SdL) elnöke abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Mladá Fronta Dnes című cseh napilapban.

A német politikus abból az alkalomból adott interjút a kormányközeli újságnak, hogy május 22. és 25. között most első ízben Csehországban – a dél-morvaországi Brünnben – tartják meg hagyományos pünkösdi találkozójukat a kitelepített szudétanémetek.

A dekrétumokkal „kapcsolatban az a véleményem, amelyet Václav Havel is képviselt, aki bírálta a dekrétumokat, mert ellenezte a kollektív bűnösséget.

A Beneš-dekrétumok problémája az, hogy a kollektív bűnösség elvén alapulnak”

– mutatott rá Berndt Posselt.

Kifejtette: ez azonban már történelem, amelyet nem lehet megváltoztatni, de amelyről lehet vitatkozni, s ez a vita mindkét oldalon folyik is. „Brünni beszédemben a Beneš-dekrétumokat említeni sem fogom, de ez nem jelenti azt, hogy egyetértenék velük. Egyszerűen mondva továbbra sem értek velük egyet, mert a kollektív bűnösségen alapulnak” – szögezte le.

„Részünkről a vita nem jogi, és nem is vagyonjogi, semmi ilyesmit nem akarunk megváltoztatni, mi elsősorban történelmi és erkölcsi vitát szeretnénk”

– válaszolta a politikus arra a kérdésre, meg akarják-e változtatni a szudétanémetek a Beneš-dekrétumokat.

„Méltányolom, hogy a kizárás, az elűzetés és a Benes-dekrétumok kritikájához sok cseh személyiség is hozzászólt” – jegyezte meg Berndt Posselt. Szerinte természetes, hogy a szudétanémetek brünni kongresszusa ellen tiltakozások vannak Csehországban. „Ez az ő szabad véleményük, nekünk is van szabad véleményünk. Az európai demokráciában ez így helyes” – tette hozzá. Arra a felvetésre, hogy Tomio Okamura, a cseh parlamenti alsóház, valamint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke vagy Milos Zeman volt államfő élesen bírálták, ellenezték és neonácinak minősítették a szudétanémetek találkozóját az SdL elnöke azt mondta, hogy ezek a politikusok „a múltban élnek, de nekünk a jelenbe, a jövőbe kell tekintenünk”.

A szervezők bejelentése szerint a rendezvényen részt vesz Markus Söder bajor miniszterelnök, valamint Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter is. Dobrindt a brünni rendezvény után Prágába utazik, ahol találkozik Petr Pavel cseh köztársasági elnökkel – jelentette a CTK hírügynökség.

A Szudétanémetek Honfitársi Szövetsége egy évtizede törölte alapszabályából a németek háború után Csehszlovákiában elkobzott vagyonának visszakövetelését tartalmazó cikkelyt, és ennek köszönhetően a cseh kormány és a kitelepített szudétanémetek, illetve leszármazottaik közti viszony jelentősen javult.

