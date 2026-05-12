Európai Gyógyszerügynökség: jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen

Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen – erősítette meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) közleményében kedden.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség keddi tájékoztatásában mindenekelőtt emlékeztetett: az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC)

nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében.

A jelenlegi vírusfertőzések során azonosított hantavírus andoki vírustörzse az egyetlen, amelyik emberről emberre terjed. A fertőzés átadása azonban általában szoros, hosszabb távú kapcsolatot igényel – emelték ki.

Az EMA aktívan figyeli a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó hantavírus-járványt, együttműködve más uniós szervezetekkel. Vészhelyzeti Munkacsoportján (ETF) keresztül készen áll arra, hogy támogassa a hantavírusok elleni vakcinák és terápiák fejlesztését – tájékoztattak.

