Molnár Attila országos csúccsal hetedik Monacóban

Molnár Attila országos csúccsal hetedik lett pénteken 400 méteren a monacói atlétikai Gyémánt Liga-versenyen.

A 24 éves, fedett pályán Európa-bajnok magyar sprinter a kettes pályára kapott besorolást, 44.56 másodperces idei legjobbjánál a mezőnyben hatan is futottak már idén gyorsabban.

Molnár jól kapta el a rajtot, sokáig a hatodik helyen haladt. A második kanyarban a hetedik helyre csúszott vissza, s bár a célegyenesben alaposan megközelítette a trinidadi Jereem Richardsot, végül hetedikként ért célba 44.47 másodperces országos csúccsal. Az előzőt is Molnár tartotta 44.55-tel.

A számot az idén még veretlen botswanai Busang Collen Kebinatshipi nyerte 43.44 másodperccel.

Női 200 méteren összecsapott egymással a 100-on Párizsban olimpiai bajnok, ebben a számban pedig ezüstérmes Julien Alfred, valamint az idei év felefedezettje, a Brit Virgin-szigeteki Adaejah Hodge. A csatát ezúttal Alfred nyerte, aki hatalmas egyéni csúcsot futva 21.51 másodperc alatt ért célba. Ennél csak a 21.34-gyel világcsúcstartó amerikai Florence Griffith Joyner, valamint a jamaicai Shericka Jackson (21.45 mp) futott gyorsabban valaha. Hodge 21.76-tal második lett.

Női rúdugrásban az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy 4,95 méterrel egyéni és kontinentális csúcsot ugrott, s már az övé az idei legjobb eredmény.

A világversenyeken nem szereplő 1000 méteres számban a kenyai Emmanuel Wanyonyi 2:11.83 perccel világcsúcsot futott.

A győztesek:

férfiak:

100 m: Oblique Seville (jamaicai) 9.88 mp

400 m: Busang Collen Kebinatshipi (botswanai) 43.44 mp

1000 m: Emmanuel Wanyonyi (kenyai) 2:11.83

5000 m: Dominic Lokinyomo Lobalu (svájci) 12:52.54 p

3000 m akadály: Simon Koech (kenyai) 8:03.35 p

távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,61 m

magasugrás: Oleh Doroscsuk (ukrán) 2,32 m

nők:

200 m: Julien Alfred (Saint Lucia-i) 21.51 mp

400 m: Marileidy Paulino (Dominikai Köztársaság-beli) 48.67 mp

3000 m: Agnes Jebet Ngetich (kenyai) 8:08.95 p

100 m gát: Masai Russell (amerikai) 12.20 mp

hármasugrás: Leyanis Pérez Hernández (kubai) 15,06 m

rúdugrás: Nina Kennedy (ausztrál) 4,95 m

gerelyhajítás: Jen Ceji (kínai) 68,75 m

MTI/Felvidék.ma