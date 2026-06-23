A rangsor végéről az élvonalba

A Transparency International Slovensko (TIS) független civil szervezet elismerően értékelte Nagyszombat megye nyitottságát legfrissebb jelentésében. A megyei kommunikációt és médiát a legjobbnak minősítette a szlovákiai kerületek közül, míg az átláthatósági rangsor összesítésében Nagyszombat megye az előkelő második helyen végzett.

A 17 százalékpontos javulásnak köszönhetően, 80 százalékos összkvótával a felmérés legnagyobb előrelépését elérő önkormányzata lett.

„Amikor 2017-ben megyeelnök lettem, Nagyszombat megye az átláthatósági rangsor végén állt. Azonnal konkrét lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a megye nyitottabb legyen a lakosok és a nyilvános ellenőrzés számára. Számunkra természetes, hogy a polgároknak lehetőségük legyen bepillantani a döntéshozatal kulisszái mögé. Ezért különösen örülök a mostani második helynek, az A+ minősítésnek és annak, hogy idén mi lettünk a rangsor legnagyobb előrelépői” – nyilatkozta az eredmények kapcsán Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A megye az átláthatóság növelése során szigorúan a TIS szakmai ajánlásait követte. Honlapján egy külön aloldalt hozott létre, ahol a lakosok egy helyen, gyorsan megtalálhatják a legfontosabb adatokat.

A siker kulcsa: digitalizáció és nyitott kapuk

A kerületi önkormányzat több területen is jelentős modernizációt hajtott végre az elmúlt időszakban:

Open Governance Portal: A Nyitott Önkormányzat Portál révén hatalmasat léptek előre az elektronikus ügyintézés terén.

Nyilvános adatok: Teljes mértékben transzparenssé tették a megyei közgyűlés üléseinek és szavazásainak adatait, valamint közzétették a választott tisztségviselők javadalmazásának részletes áttekintését is.

Részvételi költségvetés: A megye továbbra is teljes értékű részvételi költségvetést működtet, és ezt a modellt – a diákok bevonásával – a megyei fenntartású középiskolákban is sikeresen bevezette.

Tiszta vagyonkezelés: A támogatási rendszerek nyitottak és célzottak, az önkormányzat átlátható módon teszi közzé a vagyonértékesítésekkel és bérbeadásokkal kapcsolatos információkat, és kiemelt hangsúlyt fektet a tisztességes közbeszerzési eljárásokra.

„Ez az eredmény számunkra elismerés és annak megerősítése, hogy jó úton járunk. Ugyanakkor kötelezettséget is jelent arra, hogy tovább folytassuk a hivatal modernizálását és a külső kommunikáció fejlesztését” – tette hozzá Viskupič.

Első helyen a megyei média

Nagyszombat megye nyitottságát a TIS médiával kapcsolatos külömértékelése is alátámasztja. A megye az első helyen végzett a megyei médiumok rangsorában, ahol különösen pozitív minősítést kapott a hivatalos Facebook-oldala.

Bár a megyei nyomtatott lap esetében a felmérés szerint mutatkozik még fejlesztési lehetőség, a megye vezetése közölte: a TIS idevonatkozó ajánlásait már a következő lapszám előkészítésénél figyelembe veszik.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma