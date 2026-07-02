Drónfigyelő rendszert vezet be Bazin

Bazin városa együttműködési memorandumot írt alá azzal a társasággal, amely az önkormányzat számára figyelemmel kíséri és analitikai szempontból értékeli a drónok mozgását a város területe felett. Erről a bazini városháza tájékoztatott, hangsúlyozva, hogy nem represszív eszközről van szó.

„A technológia nem avatkozik be a drónok repülésébe, nem szolgál a légi forgalom irányítására, nem szab ki szankciókat, és nem természetes személyek azonosítására szolgál. Kizárólag megelőző, elemző és tájékoztató jellegű” – figyelmeztetett Roman Mács, Bazin polgármestere.

A polgármester szerint az ErasData-Pro társasággal kötött memorandum segíteni hivatott a városnak abban, hogy jobb áttekintést kapjon a drónok mozgásáról, támogassa a lakosok biztonságát, valamint a nyilvános rendezvények, a városi objektumok és a kritikus infrastruktúra védelmét.

„A drónok a mai valóság részét képezik. Városként nem akarjuk megvárni, amíg ebből probléma lesz. Felkészültek akarunk lenni, érteni akarjuk az új technológiákat, és a biztonság, valamint a város jobb működése érdekében szeretnénk használni őket” – magyarázta Mács.

A kísérleti rendszer a drónok által nyilvánosan sugárzott Remote ID-adatok passzív fogadásán alapul. Az így megszerzett információkat elemezni lehet, illetve térképes felületen is meg lehet jeleníteni. A város szerint mindez segíthet a drónmozgások jobb áttekintésében, valamint annak felmérésében, hogy hasonló megoldások miként illeszthetők be a smart city koncepcióba.

A két évre szóló memorandum önmagában nem jár pénzügyi kötelezettséggel. Amennyiben a későbbiekben konkrét műszaki, szerviz- vagy megvalósítási megoldásokra lesz szükség, azokról a felek külön megállapodásokban vagy szerződésekben rendelkeznek majd.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk