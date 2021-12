Egy év kihagyás után ismét hallhatjuk a Harmonia Classica kamarazenekart a somorjai adventi koncerten, akik a somorjai Csemadok-alapszervezet és a Városi Művelődési Központ mellett működő Híd Vegyes Karral adnak közös adventi hangversenyt. Ám ezúttal sajnos csak az online térben.

A két társaság szeptember óta készült a koncertre, de a korlátozások bevezetése óta a közös próbák elmaradtak. Így már az is nagy dolognak számít, hogy egyáltalán ilyen módon megvalósulhat a koncert. Ez elsősorban Németh Imrének, a Híd Vegyes Kar és Hegyi Brigittának, a Harmonia Classica Kamarazenekar művészeti vezetőjének köszönhető, akiket az előkészületekről kérdeztünk.

Milyen műsorral készülnek?

A koncert műsora két részből áll: a somorjai Híd Vegyes Kar műsorát Németh Imre állította össze, de mindketten a helyhez és az adventi időszakhoz méltón barokk zenével készültünk.

Lesznek közös darabok is, de a kórus és mi is külön-külön is lépünk fel.

Hogyan vészelték át a vírus tavaszi hullámát és miként érinti a zenekar munkáját a mostani?

Szerintem hasonlóan, mint más csoportok, együttesek, hiszen mi is nehezen bírtuk ki a próbáktól, fellépésektől mentes időszakot. Ez akarva-akaratlanul is rányomja a bélyegét a munka színvonalára, hiszen újból kell építeni a már megkezdett zenedarabokat. Tanulva az előző hullámból, nagyon hamar, még a nyáron elkezdtük a próbákat. Próbáltuk pótolni a kimaradt időt és igyekeztünk a régi formába lendülni. Bíztunk abban, hogy most már személyesen is találkozhatunk a közönséggel, de sajnos a járvány ismét közbeszólt.

Immár másodszor maradt el a budapesti Magyarság Háza által szervezett adventi koncertünk és a helyi közönségnek is csak online élményt tudunk majd nyújtani. És persze a felkészülésünk se volt így az igazi.

Az online koncert közel sem nyújt olyan élményt, mintha élőben menne. Ennek ellenér mi az az érv, amivel mégis biztatná a zenekedvelőket, hogy csatlakozzanak az online közvetítéshez?

Az élő koncertek mindig nagyon személyesek, hiszen az előadók és a közönség között sokkal szorosabb kapcsolat jöhet létre.

Ennek ellenére megtiszteltetés lesz számunkra, ha a zenét, művészetet kedvelő közönségünk online formában is csatlakozik hozzánk, hogy legalább ilyen formában tudjunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánni, bízva a mielőbbi személyes találkozásban.

A koncertről beszámol a Somorja és Vidéke online adása is, melyben vágóképek láthatók a már felvett koncertről, melyet 2021. december 25-én, 17 órakor tesz közzé élőben a Mozi club You Tube-csatornája ezen a linken.

Aki teheti, tekintse meg a koncertet.

(Felvidék.ma)