Úgy tűnik, Európa eszement, háborús hisztériától lihegő vezetőinek semmi nem elég, ahogy Ukrajna lassan csomagoló zongoravirtuózának sem, aki távozóban még utoljára jól megtömné a zsebeit. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ hét legfejlettebb iparú országával (G7) közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi hiteltámogatás második, egymilliárd eurós részletét. De nincs megállás, a gyorsvonat tovább robog velünk a szakadék felé.

Miközben Trump a békekötést próbálja tető alá hozni, Kaja Kallas, az EU főképviselője az utolsó garast is kisajtolná az Európai Unióból, hogy Ukrajnának legyen mivel folytatnia a háborút. Első körben 5 milliárd eurót akar kifizettetni nagy kaliberű lőszerekre.

„Ha nem tudunk előre dönteni az egész évről, akkor döntsünk az azonnali szükségletekről” – türelmetlenkedett Kallas tegnap reggel, mintha nem lenne holnap. Bár tegyük hozzá, ahogyan haladnak a dolgok, lassan nem is lesz. Az eddigi erőfeszítések bizonyították, hogy ez a háború Ukrajna számára megnyerhetetlen, s

ennek az egész őrült hajszának a fegyverlobbi busás hasznán kívül az lett a következménye, hogy az Európai Unióba történő bebocsátást sürgető, s Zelenszkij uniós hódolói szerint arra egyre érettebbé váló Ukrajna vált a legnagyobb fegyverkereskedővé a feketepiacon.

Persze ennek előzményei is vannak, melyek alapján a következmények egyáltalán nem meglepőek. Ukrajnában ugyanis régi probléma az illegális fegyverkereskedelem, amely az elmúlt években óriási lendületet vett az ottani zilált állapotoknak és a mindent behálózó korrupciónak köszönhetően. Mostanra nemcsak a kézifegyverekkel üzletelnek az ukrán fegyverkereskedők, de a nagy méretű katonai eszközökkel is.

Az ukránok győzelmének elősegítésére szánt nyugati fegyverszállítmányok jelentős része nem a vágóhídra hajtott, rosszul ellátott hadsereghez, hanem terrorista csoportokhoz és a maffiához kerül.

2024-ben már a nyugati szállítású nehézfegyverzet is megjelent az illegális fegyverpiacon, légvédelmi ágyú, amerikai géppuska és automata puska is szerepelt az ukrán fegyverkereskedők kínálatában, köztük azok is, melyek repülőgépek kilövésére vagy páncélozott járművek megsemmisítésére is alkalmasak.

A fegyverkereskedők működési területe egyre inkább kiterjed az egész országra, mind közelebb kerülve az uniós határhoz is. A törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy az ukránok megtarthatják a talált fegyvereket, csak a hadiállapot ideje alatt be kell jelenteniük azokat az illetékes hatóságoknak. A civilek a hadiállapot megszűnése után – vagyis a háborút követően is – jogszerűen tulajdonjogot szerezhetnek bizonyos fegyverekre.

A szigorú fegyvertartási törvény hiánya az országban jogi visszásságokat eredményez, visszaélésekre ad lehetőséget. Ezek a fegyverek Nyugat-Európában tovább terjednek a szervezett bűnözői és terrorista csoportok körében.

Mind Ukrajna, mind Ukrajna nyugati partnerei tisztában voltak a fegyverek átadásának politikai és biztonsági kockázataival, ennek ellenére tétlenül nézik, hogy az ukrán fegyverkereskedelem komoly veszélyt jelentsen Európára és az Európai Unió tagállamaira nézve. Az ukrán fegyverek a világ legvéresebb konfliktusaihoz és a leghírhedtebb kormányokhoz köthetők. A hadseregben elkövetett lopások és a mindent behálózó korrupció nagyban segíti az illegális fegyverek Ukrajnából történő áramlását, az ügyletek lebonyolításában vezető ukrán tisztviselők is részt vesznek, ha nem is kereskednek közvetlenül fegyverekkel, de egyengetik az eladások útját, vagy legalábbis félrenéznek, amikor kell. Az ukrán kormány pedig vajmi kevés igyekezetet mutat a korrupció, a szervezett bűnözés és a fegyverkereskedelem megakadályozására.

Ukrajna fegyverekkel való ellátása, a fegyverkezés pénzelése tehát nemcsak a világháború kockázatát és az európai gazdaság térdre kényszerítését jelenti, hanem rendkívül komoly biztonsági kockázatot is,

európai „fura urai és hölgyei” azonban minderről szemmel láthatóan nem vesznek tudomást. Színházi berkekben ismert mondás, hogy ha a színpadon megjelenik egy fegyver, az előbb-utóbb el fog sülni. Itt pedig a nyugati „kellékesek” buzgó közreműködésével tömegével áramlanak a fegyverek a terroristák és a bűnözök kezébe, akik pedig nem díszletként fogják azokat használni.

NZS/Felvidék.ma