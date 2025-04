Beíratási körkép a Szenci járásból

A szórványvidéken szinte megfeszített figyelemmel követjük, hány gyermeknek választják a szüleik a magyar iskolák valamelyikét. Ezekben az intézményekben vegyes házasságból származó gyerekek is tanulnak, de mivel a szülők megelégedéssel szokták értékelni az oktató-nevelő munkát a magyar tanítási nyelvű intézményekben, az elsősök szülei is biztonságban tudják gyermeküket.

Az előírások értelmében áprilisban minden alapiskola megtartja a beiratkozásokat, ma már arra is van lehetőség, hogy ezt elektronikusan tegyék meg, de szerencsésebb a személyes beíratás, hogy a gyermek megismerkedjen az intézménnyel, melyet látogatni fog.

A Szenci járás három magyar iskolájában már megtartották a beíratásokat. Az eredmények valamivel rosszabbak, mint tavaly voltak. A járásban megfigyelhető, hogy minden második évfolyam erősebb, több a gyermek.

A szórványvidéken sokszor nehéz felmérni, hány gyermek várható a beiratkozásokon, hiszen néha magyar családok is költöznek a régióba, ha a gyermekeik nem magyar óvodát látogatnak, sokszor nem is tudjuk, hogy vannak még családok, akik a magyar iskolát választhatják csemetéjüknek. Szerencsére az alapiskolák együttműködése a magyar óvodákkal nagyon jó, tudják egymás munkáját segíteni.

Duray Rezső, a Szenc és Vidéke Társulás elnöke biztosította a jövendő elsősöknek a Rákóczi Szövetségtől megkapott iskolás táskák átadását. Duray Rezső szerint minden segítség, amit a magyar szülők kapnak, megéri a fáradságot, legyen az erkölcsi vagy anyagi támogatás. Járásunk magyar iskoláiból a gyerekek nagyon jól érvényesülnek az életben, ez is bizonyítja, hogy iskoláinkban odafigyelnek a tehetséges gyermekekre, de az esetlegesen tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését is szem előtt tartják. Az iskolákban családias a légkör, ami manapság kiemelten fontos a közösség szempontjából is.

Tavaly és tavalyelőtt Hegysúron egy-egy elsős volt, idén 2 gyermeket írattak be, ugyanakkor 3 család Szencre viszi a gyermekét. Sajnos a kevés tanuló miatt, bár színvonalas oktatás folyik ezekben az intézményekben, állandó veszély fenyegeti a kisiskolákat. A hegysúri iskolából kikerülő gyermekek tanulmányaikat Szencen folytatják majd az ötödik évfolyamtól.

Szencen 34 elsős kezdte meg a tanévet 2024 szeptemberében, de 40-et írattak be, többen halasztást kértek. Idén 28 gyermeket hoztak el a beiratkozási időszakban, hárman valószínűleg halasztani fognak, így 2025 szeptemberében 25 gyermek kezdheti meg az első évet a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában.

Félben 22 gyermeket írattak be tavaly, ketten halasztottak, idén 20-at írattak be, hárman kérnek halasztást, így előreláthatólag 17 elsős lesz.

Idén áprilisban 50 gyermeket írattak be a magyar intézményekbe, szeptemberben valószínűleg 45-en kezdik meg az iskolaévet, mivel 5-en halasztanak.

A Szenci járás magyar iskolái a felmérésekben általában kiváló teljesítményt nyújtanak, számos versenyen és szakkörön szerezhetnek többlettudást a tanulók, oda figyelnek a pedagógusok nemzeti ünnepeink megünneplésére, emléknapjaink előtt is tisztelegnek, tehát az oktatáson kívül, amikoris tárgyi tudást szereznek, odafigyelnek a nevelésre is, hogy magyar öntudatuk erős legyen, hogy büszkék legyenek őseikre, jó lokálpatrióták legyenek. És bizony egy magyar tanítási nyelvű iskolának ma már ez is a feladata.

