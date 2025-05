„A manóba is”

A Kézdivásárhelyen élő kiváló újságíró-író Tóth László két mesekötete, a Kaland a tükrön túl és a Manók csodálatos világa ajánlható olvasmány az ifjabb generáció számára. A gyereknap jó alkalom megismerésükre.

Kellemes meglepetésben volt részem, amikor Tóth László két, gyermekeknek szánt könyvét találtam a postaládámban. Jóllehet mind ez idáig nyomon követtem írói-újságírói munkásságát, a korábbi – a Nagy Háborúval foglalkozó – forrásértékű köteteiről recenziót is írtam, de az ifjabb generációknak szentelt írásaival nem találkoztam. Az én mulasztásom, mivel ez irányú munkássága is közérdeklődésre tarthat számot.

Elsőként a Kaland a tükrön túl című kis kötetet vettem a kezembe. Kicsit ismerős volt a történet, Pilinszky János írása, a Kalandozás a tükörben is hasonló témát dolgoz fel.

Tóth László írásának főhőse Pityu, aki az új lakásukban, egy sokat megélt régi házban szembetalálja magát a rejtélyes tükörrel. Ifjú titánunk túl közel kerül a bútorhoz, átlép rajta, s ez a mozdulat kalandok sorozatát indítja el. Kapcsolatba lép a manókkal, s egyből egy karitatív feladat is vár rá: a beteg manókislány eljuttatása a gyógyító tengerhez. Természetesen ez nem megy könnyen, megpróbáltatás megpróbáltatást követ, s hogy mi is lesz a vége, azt nem árulhatom el a naiv Olvasónak. Hősünk nem bíz semmit a véletlenre, alternatív tudományos ismereteit Párizsban gyarapítja, s végül a bimbózó szerelem is élete részévé válik.

A Manók csodálatos világa – korábban jelent meg – szerves előzménye a tükrös sztorinak. Ezúttal Dani áll a középpontban, az ő álmai fonódnak össze a liliputi teremtményekkel. A kis zsebkönyv igazi enciklopédiája a manók világának. Lapozva az oldalakat, az érdeklődő bőséges ismereteket szerezhet rejtőzködő életmódjukról, az erdők világáról, s igazi vagabund koboldokról is olvashat.

Egyszer egy írót megkérdeztek, mi is a gyerekkönyvek fortélya. A válasz egyszerű: megírásuk hasonló a felnőtteknek szóló könyvekéhez, de papírra vetésük jóval nehezebb, igényesebb. Tóth László kiállta a próbát, két szerethető könyvvel lettem gazdagabb.

Amikor a gyermekirodalom tollnokai számos alkalommal saját magukat fényezik, horror születik kezeik alatt, s csupán a gyermeklélek marad ki az oldalakról, jó kézbe venni egy erdélyi író tiszta szívvel írt kötetét. Régi hagyományokat, a tőle nem messze született Benedek Elek írói hagyományait követi. Minden sora szeretetet sugall, írásait mindenkinek ajánlom. További információk: szekhelyek@gmail.com

Dr.Csermák Zoltán/Felvidék.ma