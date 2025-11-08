Zarándoklat Iglódy István boldoggá avatásáért

November 6-án, csütörtökön immár 25. alkalommal találkoztak a hívek a Szentháromság tiszteletére felszentelt radi templomban. Még Böőr Roland atya, előző radi plébános kezdte meg az imatalálkozókat, megemlékezve a Radban szolgált minorita atyákról, akik 1635 és 1750 között itt szolgáltak és többen közülük vértanúhalált szenvedtek.

Iglódy Illés István 1621-ben született Kisrozvágyon vagy Kisvárdán, a jelenlegi határ túloldalán. Református kisnemesi család sarja volt, később megismerkedett minorita hithirdetőkkel, és ő is, családját elhagyva, katolikus hitre tért.

Tizenhat éves volt ekkor, és Nyári István nemes szolgálatába állt, itt mélyítette el hitét. 1638 tavaszán kérte felvételét a minorita rendbe. A történelmi források szerint 1639. április 24. kezdte meg szerzetesi életét, ekkor kapta az István nevet.

Kolduló barát lett, a környéket járva gyűjtötte az adományokat, ezzel is segítve a radi kolostor mindennapi életét.

Vasárnap, 1639. november 6-án az elöljáró újra elküldte adományokat gyűjteni, és Kisgéres határában, két gonosztevő, akik ismerték őt gyermekkorától, halálosan megfenyegették, hogy hagyja ott a szerzetesi életet és térjen vissza a kálvinista hitre. Ő erről hallani sem akart, ezért támadói nem engedték tovább menni, szablyával megsebesítették , a fején kereszt alakban vágásokat ejtettek, végül tőrrel átvágták a torkát.

István testvér utolsó szavai ezek voltak: „Jézus, Mária, segítsetek nekem!“

A holttestet elrejtették az erdőben, a szerzetes lovát megpróbálták eladni egy kocsmában, de ezért lólopással vádolták meg őket. Végül bevallották a gyilkosságot is. Halálra ítélték őket.

Simándi István erdélyi püspök, aki ekkor Leleszen székelt, nagy tisztelettel eltemette a fiatal szerzetest, akit jól ismert és kedvelt is. Végül a szerzetesek kérésére István testvért átszállították Radba, ahol a kolostori templomban temették el.

2011-ben Böőr Roland atya felújításokat szeretett volna végezni a plébánia épületén, amely a volt minorita kolostorból alakult ki, és a műemlékvédelmi hivatal régészeti ásatásokat írt elő, lévén, hogy történelmi helyszín a plébánia udvara.

Ekkor előkerültek a volt templom alapjai, és később a sírok, összesen 14 halottat temettek el a templomban és körülötte.

2013-ban előkerültek István testvér maradványai is, a kezében ott volt a fém medál kereszttel, rajta felirattal: „Én alszom, de a szívem virraszt“, valamint egy gyűrű drágakővel: minden úgy volt, ahogy a temetését a történelmi források leírták. A koponyáján látszott a kereszt alakú sérülés, az egyik vágás a szemein keresztül érte, a másik függőlegesen. Antropológus szakértők is megvizsgálták, igazolva, hogy egy fiatal, 18-20 éves férfi maradványai ezek.

István testvért egy imateremben őrizzük a plébánia épületében, ide zarándokolnak év közben, akik közbenjárását kérik.

Idén, halálának 386. évfordulóján mintegy 200 zarándok gyűlt össze a radi templomban. A szentmisét Ft. Marek Kunder, a kassai Borromeo szt. Károly Papnevelő Intézet prefektusa mutatta be, elkísérte őt 9 papnövendék. A zarándokok a határ mindkét oldaláról érkeztek, Kazimír községből autóbusz jött, a nagykaposi esperesség hívei is autóbusszal érkeztek, valamint a harmadik autóbusz a Szepességből jött. Jelen voltak a nagykaposi esperesség papjai, az Imregen és Lőcsén szolgáló minorita atyák.

A szentbeszédben elhangzott:

Soha ne szégyenkezzünk azért, hogy katolikus egyházunk tagjai vagyunk: valljuk meg hitünket bátran, és tanúskodjunk Jézus Krisztusról a világ előtt.

A szentmise befejezése után körmenet következett: a hívek kezükben mécsessel, énekelve vonultak a falu utcáján a plébánia udvarára, ahol a volt kápolna felújított romjai között imádkoztunk magyar és szlovák nyelven István testvér boldoggá avatásáért, valamint az ott újra eltemetett minorita atyák és hívek lelki üdvéért.

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget: a radi hívek és a vendégek is hoztak különféle finomságokat.

Szép esemény minden évben a radi plébánia életében ez a novemberi zarándoklat:

Magyarok és szlovákok közösen imádkoznak, énekelnek, buzdítást kapnak egy régen élt fiatal életéből, aki ma is tanít: hűséggel kitartani a hitben, a hivatásban, és hirdetni Jézust a világnak.

Iglódy István boldoggá avatási eljárása folyamatban van: a történelmi bizottság összeállította az anyagot, amelyet nemsokára leadnak Kassán, az érseki hivatalban.

Egész évben várjuk a zarándokokat, István testvér tisztelőit, akik szeretnék felkeresni az ő sírhelyét, maradványait. Előzetes bejelentkezést várunk a rad@abuke.sk címen vagy a plébánia hivatalos telefonszámán: 0949 466 120.

Takács Dénes radi plébános/Felvidék.ma