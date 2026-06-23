Újra mozgással telt meg az ipolysági főtér

Az idén fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Szokolyi Alajos Olimpiai Klub Ipolyság városával karöltve szervezte meg június 23-án a Mozgásban a főtér elnevezésű tömegsport-rendezvényt. A városháza előtti téren megtartott nagyszabású eseménybe a helyi és a környékbeli oktatási intézmények diákjai is nagy számban bekapcsolódtak.

A nemes hagyományokat követve a rendezvényt ezúttal is az olimpiai eszme jegyében szervezték meg. A sportesemény az olimpiai láng és az olimpiai zászló ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét, miközben a téren felcsendült a hivatalos olimpiai himnusz is.

A rendezvény elsődleges célja a rendszeres mozgás népszerűsítése, a különböző sportágak megismertetése, valamint az olimpiai eszme átörökítése a fiatalabb generációk számára. Az idei évben a sporteseménnyel a Szlovákia mozgásban – a sport nemzeti hete elnevezésű országos rendezvénysorozathoz is csatlakoztak a szervezők.

A rangos rendezvény illusztris vendégeket is vonzott az Ipoly menti városba

Ipolyságra látogattak a lévai Patrióta kosárlabdacsapat tagjai, akik idén országos bajnoki címet szereztek.

Magyarországból a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke, Gyurta Dániel és főtitkára, Győr Béla tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.

A tartalmas délelőtt folyamán a téren kialakított különféle állomásokon mintegy húsz sportágat próbálhattak ki a gyerekek.

A különféle népszerű labdajátékok, az asztalitenisz és a kreatív ügyességi játékok mellett egy speciális kerekesszékes akadálypálya is várta a vállalkozó kedvű fiatalokat, érzékenyítve őket a mozgáskorlátozottak mindennapjai iránt.

A gazdag program keretében olimpiai futógálát is szerveztek, amelyen a felső tagozatosok, a középiskolások, valamint a felnőttek is próbára tehették a kondíciójukat.

A kerek jubileumát ünneplő Szokolyi Alajos Olimpiai Klub a sport mellett a kultúrára is gondolt, így egy tematikus rajzpályázatot is hirdetett a diákoknak, amelynek ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására szintén a főtéri eseményen került sor.

Pásztor Péter/Felvidék.ma