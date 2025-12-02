A Krúdy-fröccsnek semmi köze Krúdyhoz

A Krúdy-fröccsnek és az Újházi-fröccsnek egyaránt kitűntetett helye van a magyar fröccskínálatban, keletkezésükkel kapcsolatban mégis rengeteg tévhit kering a mai napig. A Gasztrorégész blognak sikerült kinyomoznia a valóságot.

Az Újházi-fröccs ismertségét egyértelműen bizarr mivoltának köszönheti. Az elterjedt recept szerint ugyanis két deciliter fehérborhoz szóda helyett 1 deciliter kovászos uborkalé társul. Különleges italhoz különleges történet dukál: a keresztapa, Újházi Ede, a 19-20. század fordulóján élt színész és híres gourmet állítólag szentül hitte, a kovászos uborka leve közömbösíti az alkoholt, így utóbbiból többet lehet meginni.

Az Újházi-fröccs összetétele és a hozzá kapcsolódó magyarázat azonban nem több, mint legenda. Újházi Ede soha nem itta uborkalével a fröccsét.

A történetből mindössze annyi igaz, hogy valóban volt saját különbejáratú fröccs receptje. Hogy ez pontosan miből állt, és hogy került bele utólag az uborka, azt IDE KATTINTVA lehet elolvasni.

Hasonlóan nem igaz, hogy Krúdy Gyula 9:1 arányban itta volna a bort és a szódát.

A magyar gasztronómia 20. századi poétája, a Tafelspitzek és tyúklevesek trubadúrja szeretett jókat enni és inni, ilyen ütős fröccs elfogyasztására azonban sosem ragadtatta el magát. Ennek megfelelően az sem igaz, hogy ő mellékelt használati utasítást a recept mellé, miszerint a szóda csak azért kell, hogy „megnevettesse” a bort.

Krúdynak volt kedvenc keverési aránya, de az köszönőviszonyban sem állt a neki tulajdonítottal. Hogy mi is volt az, és milyen „ivós” legendákat terjesztettek még róla, az a Gasztrorégész cikkéből IDE KATTINTVA derül ki.

A gasztroregesz.hu blogot 2021-ben indította Geri Ádám újságíró azzal a szándékkal, hogy elfeledett, izgalmas történeteket mutasson be a magyar vendéglátás és bor elmúlt évszázadaiból.