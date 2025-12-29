Márai Sándor művei inspirálták a Feledi Project új előadását

A magyar kultúra napján, január 22-én mutatja be a Feledi Project legújabb, A szerelem arcai című kortárs táncelőadását, amelyet Márai Sándor ikonikus művei inspiráltak – írták a társulatnak az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az előadás a férfi és nő kapcsolatának legmélyebb, időtlen rétegeit vizsgálja – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint az előadás nem lineáris történetet mesél el, hanem érzelmi állapotokból és lelki rezdülésekből építkezik. Úgy fogalmaztak, a produkció három, egymást átható színpadi képben bontja ki a szerelem univerzális ívét: a vágy születését, a szenvedély és kötődés kettősségét, valamint az elmúlás és magány csendjét.

A tánc, az élőzene és Márai versei egységben, belső monológként reflektálnak a kapcsolatok törékeny és összetett természetére.

Mint kifejtették, a vágy születésének szakaszában a felfedezés izgalma, a bizonytalanság és a közeledés feszültsége jelenik meg. A Feledi Project meghatározása szerint a szenvedély időszaka már a kötődés, a birtoklás és az önállóság közötti törékeny egyensúlyt vizsgálja, megidézve Márai műveinek sötétebb tónusait: a féltékenységet, a ragaszkodást és az elválás fenyegető lehetőségét.

Arra is kitértek, hogy az elmúlás képei az idő múlásával együtt járó magányt, a búcsú fájdalmát és az el nem mondott szavak súlyát hordozzák, jelezve, hogy a szerelem ciklikus természetének az elengedés is szerves része.

A szerelem arcai archetipikus férfi-női helyzeteket jelenít meg: a testek hol egymásba fonódnak, hol eltávolodnak, így rajzolva ki a szerelem három korszakát – a születést, a kiteljesedést és az elmúlást – melyek egyben az emberi létezés alapvető tapasztalatai is – olvasható a tájékoztatóban.

MTI/Felvidék.ma