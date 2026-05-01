Kós Hubert egy első- és egy harmadik hellyel kezdett idei első nagymedencés versenyén

Kós Hubert egy első- és egy harmadik hellyel kezdett idei első nagymedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka a floridai esemény második napjának döntőiben először 100 méter mellen szerepelt: a 23 éves magyar versenyzőt ritkán lehet ebben a számban látni, most 1:01.94 perces egyéni csúccsal harmadikként csapott célba.

Kósnak mindössze néhány perce volt a regenerációra az 50 méter hát fináléja előtt, de ez sem akadályozta meg abban, hogy a papírformának megfelelően diadalmaskodjon, végül 25.12 másodperces idővel győzött.

A csütörtöki versenynapon Pádár Nikolett is két döntőben úszott: 400 méter gyorson negyedik (4:09.49), 100 méter gyorson pedig pedig hetedik (54.53) lett.

Hosszú idő után versenyezett újra Leon Marchand, a franciák négyszeres olimpiai bajnoka, aki 200 méter pillangón – amelynek párizsi fináléjában Milák Kristófot megelőzve diadalmaskodott – a világ idei legjobb eredményével, 1:53.08 perccel nyert.

