Háromgólos vereséggel kezdte a tavaszt a DAC a Slovan ellen

Fájó, 3–0-s vereséggel indította a tavaszi idényt a DAC 1904 a címvédő ŠK Slovan Bratislava ellen a Niké Liga 19. fordulójában. A 9301 néző előtt rendezett rangadón a vendégek kihasználták a hazai hibákat, és magabiztos győzelmet arattak a MOL Arénában.

Hatvankét nap szünet után tért vissza a bajnoki futball Dunaszerdahelyre, telt ház és felfokozott hangulat várta a csapatokat. A DAC kezdőjében újoncként kapott helyet Nino Kukovec, míg a kapuban Bartels debütált bajnoki mérkőzésen.

A találkozó rosszul indult a hazaiak számára: már a 9. percben Trusa sérülés miatt lecserélésre kényszerült, majd három perccel később Gajdoš góljával megszerezte a vezetést a Slovan (0–1). A vendégszektorban meggyújtott füstbombák miatt közel negyedórás játékmegszakítás következett.

A DAC hamar egyenlíthetett volna: Kukovec buktatása után büntetőhöz jutott a csapat, ám Ramadan lövését Trnovský hárította. A kihagyott lehetőség megbosszulta magát: a 42. percben Bartels szabálytalansága után Kucharevič értékesítette a megítélt tizenegyest (0–2).

A fordulás után sem javult a helyzet.

Az 50. percben Bationo piros lapot kapott, így emberhátrányba került a DAC, három perccel később pedig Gajdoš megszerezte második gólját is (0–3). A hátralévő időben a Slovan magabiztosan kontrollálta a mérkőzést, a hazaiak tíz emberrel már nem tudtak újítani.

A hajrában ugyan még próbálkozott a DAC, de Ouro távoli lövését Trnovský védte, a cserék pedig nem hoztak fordulatot. A vendégek végül biztosan vitték el a három pontot Dunaszerdahelyről.

Edzői értékelések

Branislav Fodrek (DAC 1904):

„Másképp képzeltük el a tavaszi nyitányt. A Slovan kivárt a hibáinkra, és megbüntette azokat. Rossz meccset játszottunk, az ellenfél győzelme megérdemelt. Tovább kell lépnünk, még nyílt a bajnokság.”

Vladimír Weiss (Slovan):

„A kulcspillanat a kihagyott büntető volt. Ezután sikerült növelnünk az előnyt, majd a piros lap eldöntötte a meccset. Fontos idegenbeli győzelmet arattunk.”

A mérkőzés adatai

DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Niké Liga, 19. forduló

MOL Aréna, Dunaszerdahely, 2026. február 7.

Nézőszám: 9301

Gólszerzők: Gajdoš (12., 53.), Kucharevič (43., 11-es)

Piros lap: Bationo (49.)

A DAC legközelebb a Komárom ellen javíthat, ahol a cél az elveszített pontok pótlása és a tavaszi forma megtalálása.

