Játék és tanulás: LEGO-robotok lepték el a Széchenyi-egyetemet

A győri Széchenyi István Egyetem adott otthont a First LEGO League nemzetközi robotikai verseny regionális fordulójának, ahol 9–16 éves diákok mérték össze tudásukat kódolásban, mérnöki tervezésben és csapatmunkában. A megmérettetésen tizenegy csapat vett részt, közülük a legjobbak a budapesti országos döntőbe jutottak tovább.

A programnak az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar adott helyet, ahol évek óta fontos szerepet kap az élményalapú, LEGO-alapú oktatás. A szervezésben az egyetem Felnőttképzési és Kompetenciafejlesztési Központja, valamint Járműipari Kutatóközpontja is közreműködött.

A 2025–2026-os tanévben a verseny témája a régészet volt. A csapatok saját építésű robotjaikkal oldottak meg különböző feladatokat, miközben innovációs projektjeiket is bemutatták a szakmai zsűrinek. Az értékelés során nemcsak a műszaki megoldások, hanem az együttműködés és a kommunikáció is hangsúlyos szerepet kapott.

A győri intézmények mellett felvidéki iskolák diákjai is érkeztek Nagymagyarból és Nagyfödémesből.

A versenyt végül a Széchenyi István Egyetem „Bits” csapata nyerte meg, amelynek tagjai az intézmény Robotika, programozás mikrotanúsítványos képzésének hallgatói. Második lett a Győrladamér Községi Általános Iskola „Ladamértech” csapata, míg a harmadik helyen a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola „Győri Gárdonyi_2” együttese végzett. A dobogósok mind továbbjutottak a február végén megrendezendő országos döntőbe.

Boros Norbert főszervező kiemelte: nagy siker, hogy a verseny néhány év kihagyás után visszatérhetett Győrbe. Elmondása szerint a program iránt akkora volt az érdeklődés, hogy nyolc iskola csatlakozott, a csapatok többségét pedig az egyetem pedagógusképzésében részt vevő mentorok készítették fel.

A győztes „Bits” csapat innovációs projektje is figyelmet érdemelt: vakok és gyengénlátók számára fejlesztett múzeumi megoldásukat már a gyakorlatban is alkalmazza a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum egyik kiállítása.

Az Apáczai-kar a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni az élményalapú oktatásra. Ennek részeként új, interdiszciplináris robotikai és STEM-kompetenciafejlesztő továbbképzést indított, valamint a tanító szakos hallgatók képzésébe is bekerült a LEGO-alapú módszertan.

