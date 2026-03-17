Felvidéki és erdélyi gazdák találkoztak Hevesen

Tartalmas szakmai és közösségi programokkal zajlott az a háromnapos mezőgazdasági és települési találkozó a magyarországi Heves városában, amelyen a felvidéki Tornalja, az erdélyi Gyergyócsomafalva és a házigazda Heves képviselői vettek részt.

A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a települések agrárgazdasági életét, áttekintsék a mezőgazdaság előtt álló kihívásokat, valamint erősítsék a határon átnyúló szakmai együttműködést – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Tóth Ferenc, aki a felvidéki delegáció tagja volt.

A delegációk érkezését követően a résztvevők több helyi vállalkozásnál és gazdaságnál tettek látogatást. A szakmai program során megtekintették a Tóth Tamás húsbolt vágóhídját, egy kertészet működését, valamint ipari és mezőgazdasági üzemeket is. A látogatások során a vendégek betekintést nyerhettek a térség gazdasági és agrártevékenységébe, miközben lehetőség nyílt a tapasztalatcserére és az együttműködési lehetőségek feltérképezésére is.

Gazdakonferencia a Halász-kastélyban

A rendezvény egyik kiemelt eseménye a gazdakonferencia volt, amelynek a hevesi Halász-kastély adott otthont. A konferencián a részt vevő települések képviselői és gazdálkodói mutatták be tevékenységüket, eredményeiket és jövőbeli terveiket.

A felvidéki résztvevők közül a hanvai Juhász István ismertette vállalkozását és annak fejlődését, míg Bencső Endre Tornalja képviseletében a mezőgazdasági gépek – különösen a traktorok – értékesítésének tapasztalatairól tartott előadást.

A gömöri térség mezőgazdaságának fejlődését Tóth Ferenc mutatta be: egy kisfilm segítségével ismertette a GEMERPRODUKT Szövetkezet munkáját, valamint számokkal és tényekkel vázolta fel a térség mezőgazdaságának alakulását és jövőbeli lehetőségeit.

A konferencián Győrfi Erika, Tornalja polgármestere a tornaljai strand fejlesztéséről és a jövőbeni elképzelésekről beszélt. Előadásában kiemelte a települések között hosszú évek óta fennálló, mindkét fél számára hasznos együttműködést is.

Erdélyi és magyarországi tapasztalatok

Az erdélyi Gyergyócsomafalva mezőgazdasági helyzetét és a gazdálkodók előtt álló kihívásokat Király Zsolt és Király Szabolcs ismertették.

A magyarországi házigazdák részéről Sweiczer Sándor, Heves polgármestere mutatta be a város fejlődési terveit és jövőképét.

Emellett a Magyar Nemzeti Agrárkamara hevesi képviselője is előadást tartott, amelyben az agrárium aktuális helyzetéről, a gazdálkodókat érintő problémákról és a fejlesztési lehetőségekről beszélt.

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

A szakmai programok mellett a delegációk részt vettek a városi ünnepségen is, ahol ünnepi beszédet mondott Szabó Zsolt országgyűlési képviselő. Az esemény keretében megkoszorúzták Petőfi Sándor mellszobrát, majd tiszteletüket fejezték ki a temetőben az első világháborús hősök emlékművénél.

A háromnapos találkozó nemcsak szakmai szempontból bizonyult hasznosnak, hanem a személyes kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárult.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a határon átnyúló együttműködések fontos szerepet játszanak a mezőgazdaság fejlődésében és a vidéki közösségek megerősítésében.

