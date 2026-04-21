Az éltető víz nyomán

A tavaly megalapított Barkósági Hazajáró Turista Egylet eseménye ismét nagy érdeklődésnek örvendett. A résztvevők száma 150 fő volt, akik Gömörpéterfalát, Gömöralmágyot és környékét fedezhették fel a 15 kilométeres barangoláson.

Az egyletet a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat támogatásával a Dalia Népfőiskola szárnya alatt Kopecsni Gábor, Ádám Sándor és Fábián Zoltán hozták létre Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor közreműködésével, akik a közismert magyarországi turisztikai-honismereti magazinműsor-sorozatnak a főszereplői.

A szervezet célja, hogy ápolja, megőrizze és bemutassa a térség páratlan történelmi, kulturális és természeti értékeit.

A második túra a barkósági hegyekbe vezetett, amely nagy érdeklődést keltett a természetbarátok között. Nem csak a környékbeliek vettek részt a túrán, érkeztek vendégek az anyaországból és Erdélyből is.

A kiindulópont a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Ház volt, ahol sor került a hivatalos megnyitóra is.

A félnapos túra 180 méteres szintkülönbséget foglalt magába.

Az útvonal bővelkedett a természeti látványosságokban, illetve sok érdekes információt adott át az ajnácskői Ádám Sándor, a túravezető.

Az útvonal első megállója Péterfalán a római katolikus templom volt, ahol a Szent Korona mása található. Innen a helyi Összetartozás kettős kereszt emlékhelyhez mentek, majd a Fenek-mocsárhoz, a határsávhoz, az almágyi madárrezervátumhoz, a péterfali víztározóhoz, végül visszatértek a péterfali Közösségi Házhoz.

A Hazajáró Turista Egylet 2026-os Hazajáró kupájának 37 állomása közül ez volt a hetedik. Aki részt vett a barkósági túrán, az pecsétet kapott a füzetébe.

A nap során nemcsak a természetjárás öröme, hanem a közösségi együttlét is előtérbe került. A túra résztvevői megismerhették egymást, közös élményekkel gazdagodhattak.

„Engem a közösség vonzott, nagyon jó emberek vannak itt, illetve a TV műsorból már ismerem a Hazajárók tevékenységét. Csodálatos szép helyeken voltunk tavaly és most is. Találkoztam a tavaly megismert barátokkal és idén is szereztem újakat a túra során” – meséli Soós Ferenc, aki Kisgyőrből érkezett.

A szervezők célja, hogy a jövőben rendszeres eseményeken keresztül vonzzák be az embereket ebbe a hagyományokat éltető közösségbe, mert a Barkóság nem csupán egy táj, hanem egy szívvel-lélekkel őrzött örökség.

Chovan Lilla/Felvidék.ma